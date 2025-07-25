Украина ожидает $65 млрд финансовой помощи, из них $41 млрд – не подтверждены

Национальный банк Украины закладывает в базовый макропрогноз, построенный на предположении возможного усиления боевых действий со стороны России, в частности на фронте и ударов в тылу, получение в течение 2026–2027 годов около $65 млрд внешней финансовой помощи.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, отметив, что из них неподтвержденными являются $41,7 млрд.

НБУ ожидает $65 млрд внешнего финансирования

– Цифры коррелируют с оценками, озвученными представителями правительства, которые говорили о том, что в 2026-2027 годах, при условии сохранения высоких рисков безопасности, нам нужно около $75 млрд. И из них $37,4 млрд на сегодняшний день не имеют подтвержденных источников финансирования, – сказал Николайчук.

По словам заместителя главы НБУ, в 2025 году Украина ожидает получить $54 млрд внешней финансовой помощи. Из них:

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$2,4 млрд – от Международного валютного фонда (МВФ);

$12,8 млрд – от Евросоюза в рамках программы Ukraine Facility;

$35,9 млрд – через механизм ERA за счет замороженных российских активов;

$2,5 млрд – из других источников.

Что касается 2026 года, НБУ закладывает в размере почти $35 млрд, однако $12,7 млрд из этой суммы пока не подтверждены. Ожидаются следующие поступления:

$2,2 млрд – от МВФ;

$7,8 млрд – по программе Ukraine Facility;

$11 млрд – по механизму ERA;

$1,2 млрд – из других источников.

Как отметил Сергей Николайчук, из ожидаемых на 2027 год $30 млрд внешней поддержки в настоящее время подтвержден только транш на сумму около $1 млрд по программе EFF от МВФ.

Он добавил, что поиск остального финансирования является основной задачей, над которой активно работают все, чтобы избежать осложнений в финансово-экономической сфере.

Николайчук считает, что поступление этих денег является одним из ключевых факторов экономического восстановления. В то же время он отмечает, что темпы этого процесса будут оставаться сдержанными из-за последствий войны и других обстоятельств, в частности неблагоприятных погодных условий и влияния изменений климата на урожай.

Заместитель главы НБУ заверил, что в случае задержки или отсутствия ожидаемых поступлений, регулятор будет оперативно реагировать и учитывать на каждом заседании имеющиеся риски.

Он добавил, что у НБУ есть возможность использования дополнительных монетарных и регуляторных инструментов. Но их применение будет иметь последствия как для развития финрынка, так и для способности поддерживать отдельные сектора экономики.

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