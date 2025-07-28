Курс доллара в августе будет стабильным, евро — в зоне риска

Курс доллара в августе будет зависеть от ряда факторов, в частности от развития экспорта, внутриэкономических факторов, объема макрофинансовой помощи и начала бюджетного процесса.

Вероятно, в течение последнего месяца лета курс будет держаться в пределах 41,8-42,4 грн за $1.

Факты ICTV узнавали у вице-президента Ассоциации украинских банков, главы правления Глобус банка Сергея Мамедова, каким будет курс доллара в августе 2025 года.

Сейчас смотрят

Курс доллара в августе: ситуация на валютном рынке

В августе валютный рынок будет жить по трендам июня-июля, а именно: курс доллара будет находиться на “плато” — без существенных изменений коридоров. Основные события будут разворачиваться в пределах 41,8-42,4 грн/1$, заявил эксперт.

По его словам, главный игрок — Национальный банк, который имеет достаточно рычагов для корректировки курса доллара, как основной иностранной валюты в Украине.

Однако евро будет менее предсказуемым. Его курс будет формироваться на основе мировых торгов пары доллар — евро и внутренних курсов пары гривна — доллар, предположил Мамедов.

Вместе с тем, можно ожидать, что основные колебания евровалюты могут происходить в пределах 48-50 грн, считает вице-президент Ассоциации украинских банков.

Прогноз курса доллара на август

— Что касается стоимости доллара, то стабильность курса отчасти зависит от достаточно позитивных тенденций в экономике, сопровождающихся постепенным снижением инфляционного “напряжения”, — сказал Мамедов.

В июне инфляция составила 0,7% за месяц, а в июле по всем признакам инфляция составит от 0,5% до 0,7% — свежая статистика появится в начале августа, обратил внимание он.

— Как я уже отметил, курсовая стабильность является важным следствием эффективной стратегии НБУ: благодаря режиму “управляемой гибкости” регулятор имеет возможность при необходимости выравнивать спрос и предложение через объемы валютных интервенций, — отметил эксперт.

Мамедов напомнил, что в условиях войны Национальный банк Украины является и будет оставаться главным игроком на валютном рынке.

Курс доллара в августе 2025 года: от каких факторов будет зависеть

Вместе с тем августовские тенденции стоимости доллара еще будут зависеть от ряда факторов. Как объяснил эксперт, среди них:

Развитие экспорта. В условиях новых экономических отношений с ЕС, согласно которым более 80% объема экспортируемой агропродукции могут попасть под давление пошлин и квот, поэтому аграрии вынуждены искать новые рынки сбыта. Не исключено, что объемы валютной выручки за экспорт могут несколько просесть.

В условиях новых экономических отношений с ЕС, согласно которым более 80% объема экспортируемой агропродукции могут попасть под давление пошлин и квот, поэтому аграрии вынуждены искать новые рынки сбыта. Не исключено, что объемы валютной выручки за экспорт могут несколько просесть. Внутриэкономические факторы. Развитие производственных отраслей, агросектора, строительства и другие факторы являются компонентами роста ВВП.

Развитие производственных отраслей, агросектора, строительства и другие факторы являются компонентами роста ВВП. Начало бюджетного процесса. Курс, который закладывается в бюджете, является прогнозируемым, а не фактическим. Однако рынок достаточно живо реагирует на “цифры”, которые побуждают покупателей быть более активными (яркий пример — октябрь-декабрь 2024 года, когда спрос иногда на 20-25% превышал предложение, что в совокупности с инфляцией вынуждало курс доллара двигаться вверх).

Курс, который закладывается в бюджете, является прогнозируемым, а не фактическим. Однако рынок достаточно живо реагирует на “цифры”, которые побуждают покупателей быть более активными (яркий пример — октябрь-декабрь 2024 года, когда спрос иногда на 20-25% превышал предложение, что в совокупности с инфляцией вынуждало курс доллара двигаться вверх). Объем и ритмичность макрофинансовой помощи. В настоящее время Украина нуждается в около $38 млрд в год внешней финансовой помощи, чтобы покрыть львиную долю расходов бюджета.

— В этом году мы сможем получить около $55 млрд. Понятно, что часть из этих средств перейдет на 2026 год, по крайней мере на следующий год уже подтверждено получение около $22 млрд. Поэтому крайне важно будет получить определенные гарантии на 2026 год. Объем помощи должен быть как минимум на уровне 2025 года, — отметил Мамедов.

Доллар в августе 2025 года: что будет происходить с курсом евро

— Отдельно стоит поговорить о курсе евро. По нашим оценкам, в августе определенная турбулентность в соотношении стоимости доллар/евро сохранится, — сказал эксперт.

Он отметил, что, несмотря на заключение торгового соглашения между США и Европейским Союзом, которое должно принципиально снизить напряжение, несколько выровнять стоимость доллара и евро, в самом ЕС уже наблюдается определенное сопротивление заключенным договоренностям.

По мнению некоторых экономистов, они являются сугубо “проамериканскими” и не учитывают интересы Евросообщества, обратил внимание Мамедов.

— 15% пошлины на товары из ЕС, обязательства по приобретению американских энергоносителей на $600 млрд и т.д. ставят под сомнение принципы паритетности взаимоотношений. Опять же ссылаясь на мнение европейских экономистов, США находятся в более выгодном положении, — сказал он.

Мамедов не исключает, что разрыв между соотношением доллара к евро несколько сократится: с рекордных 1,3 до 1,15-1,1.

— То есть вполне возможно, что мы увидим возвращение курсов этих двух валют в “дотрамповский период”. Соответственно, это отразится на курсе евро в Украине.

Однако в мире есть множество других факторов, которые будут добавлять нервозности на мировом валютном рынке.

Среди них — взаимоотношения США со странами БРИКС, события на Ближнем Востоке, война в Украине, консолидированная позиция США и ЕС по ее завершению, поведение мощных инвестиционных групп, которые вряд ли будут спешить с возвратом после “бегства” из доллара в евро, золото и другие инвестиционные инструменты, чтобы сохранить капиталы от обесценивания.

— Именно поэтому мы оставляем достаточно широкий спред в 2 грн за €1 (48-50 грн за €1). Однако очевидно, что выравнивание курсов доллара к евро в мире должно повлиять на показатели украинского курса евровалюты, — считает Мамедов.

По его мнению, курс 48-48,5 грн за €1 не стоит расценивать как падение евро, а скорее как сигнал роста курса доллара к евро.

Соответственно, в Украине можно будет частично ощутить мировой рост курса доллара, однако не стоит ожидать стремительных курсовых изменений американской валюты, резюмировал эксперт.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.