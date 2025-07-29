Украинские облигации выросли в цене после нового дедлайна Трампа Путину – Bloomberg

Украинские облигации показали наибольший рост за июль после того, как президент США Дональд Трамп призвал президента РФ Владимира Путина немедленно прекратить войну в Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Украинские облигации выросли: что известно

Долларовые суверенные облигации Украины с погашением в 2035 и 2036 годах подскочили почти на 1,5 цента. В понедельник украинские бумаги составляли шесть из восьми лучших по доходности облигаций на развивающихся рынках.

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Во время визита в Шотландию Трамп заявил, что планирует установить новый срок в 10-12 дней для Путина, чтобы достичь прекращения огня с Украиной, фактически сократив предыдущий дедлайн в 50 дней, который должен был истечь 2 сентября.

Эти заявления вызвали спекуляции о возможном перемирии, что способствовало росту цен на украинские долговые бумаги.

— Заявления Трампа могут поддержать ожидания перемирия, которое ранее в основном не учитывалось рынком. Мы ожидаем, что война, к сожалению, продлится как минимум до 2026 года, но при отсутствии прорыва со стороны России мы считаем, что соотношение риска и доходности для облигаций остается положительным, — отметил Каан Назли, старший экономист и портфельный менеджер Neuberger Berman Europe Ltd.

Первый ультиматум Трампа, озвученный 14 июля, предусматривал введение жестких экономических санкций против России, если она не прекратит конфликт.

Однако эта попытка провалилась, поскольку Путин, наоборот, активизировал ракетные и дронные атаки на украинские города.

После победы Трампа на выборах в США украинские евробонды демонстрировали положительную динамику на фоне надежд на быстрое мирное урегулирование.

После того как переговоры о мире зашли в тупик, рыночные настроения резко ухудшились: с начала года цены облигаций снизились на 12%.

Это был худший результат среди аналогов на развивающихся рынках, согласно данным, собранным Bloomberg.

В своем аналитическом обзоре, опубликованном в пятницу, аналитик Jefferies Financial Group Inc. Дурукал Гюн отметил, что сейчас есть тактическая возможность инвестировать в украинские облигации.

Среди положительных факторов он назвал ограниченное присутствие инвесторов в этих бумагах и их привлекательную стоимость.

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