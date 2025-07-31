Рада увеличила расходы на оборону на 412,3 млрд грн. Зеленский подписал закон

Верховная Рада Украины приняла закон №13573 об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн.

Средства направят на выплаты военнослужащим всех Сил обороны, закупку и производство вооружения, техники и дронов и другие нужды.

Об этом сообщил народный депутат фракции Голос Ярослав Железняк.

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Рада приняла закон об увеличении расходов на оборону: что известно

31 июля 2025 года Рада поддержала подписанный президентом закон 13573 об изменениях в Бюджет-2025, который включает увеличение расходов на сектор обороны.

За документ проголосовали 332 народных депутата.

Согласно принятому решению:

115 млрд грн будет направлено на денежное обеспечение военнослужащих;

216 млрд грн — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов;

остальные средства — на другие критические потребности войска.

Также закон предусматривает изменение распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 1 августа:

60% поступлений пойдет в Минобороны на закупку оружия и дронов;

30% — Госспецсвязи;

10% — на нужды бригад.

Финансирование обеспечивается за счет:

привлечения средств от ОВГЗ на 184,9 млрд грн;

перевыполнения доходов госбюджета на 147,5 млрд грн;

уменьшения расходов на погашение ОВГЗ на 65,1 млрд грн;

уменьшения расходов на обслуживание государственного долга на 11,2 млрд грн.

Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев за поддержку.

— Этот закон гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты на выплаты нашим воинам на передовой и родным павших героев. Спасибо всем, кто защищает Украину, украинцев, украинские национальные интересы.- отметил президент.

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