Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Таиланд ударил по Камбодже с F-16, Совбез ООН созывает срочное заседание
Уничтожает крылатые ракеты и дроны на расстоянии до 50 км: характеристики комплекса ПВО Hawk
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Мы рекомендуем
Отсрочки в Резерв+, возвращение из СОЧ и Доступні ліки: что изменится с 1 августа
Формула-1: где смотреть трансляции гонок в Украине сезона-2025
Марина Мелехова, редактор ленты
3 мин.

Рада увеличила расходы на оборону на 412,3 млрд грн. Зеленский подписал закон

підйомна допомога військовослужбовцям
Фото: Pexels

Верховная Рада Украины приняла закон №13573 об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн.

Средства направят на выплаты военнослужащим всех Сил обороны, закупку и производство вооружения, техники и дронов и другие нужды.

Об этом сообщил народный депутат фракции Голос Ярослав Железняк.

Сейчас смотрят

Рада приняла закон об увеличении расходов на оборону: что известно

31 июля 2025 года Рада поддержала подписанный президентом закон 13573 об изменениях в Бюджет-2025, который включает увеличение расходов на сектор обороны.

За документ проголосовали 332 народных депутата.

Согласно принятому решению:

  • 115 млрд грн будет направлено на денежное обеспечение военнослужащих;
  • 216 млрд грн — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов;
  • остальные средства — на другие критические потребности войска.

Также закон предусматривает изменение распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 1 августа:

  • 60% поступлений пойдет в Минобороны на закупку оружия и дронов;
  • 30% — Госспецсвязи;
  • 10% — на нужды бригад.

Финансирование обеспечивается за счет:

  • привлечения средств от ОВГЗ на 184,9 млрд грн;
  • перевыполнения доходов госбюджета на 147,5 млрд грн;
  • уменьшения расходов на погашение ОВГЗ на 65,1 млрд грн;
  • уменьшения расходов на обслуживание государственного долга на 11,2 млрд грн.

Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев за поддержку.

— Этот закон гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты на выплаты нашим воинам на передовой и родным павших героев. Спасибо всем, кто защищает Украину, украинцев, украинские национальные интересы.- отметил президент.

Читайте также
Рада проголосовала за законопроект № 13533, возвращающий полномочия НАБУ и САП
Верховна рада

Связанные темы:

Верховная РадаВиплати військовимЗакон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь