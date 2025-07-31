Рада увеличила расходы на оборону на 412,3 млрд грн. Зеленский подписал закон
Верховная Рада Украины приняла закон №13573 об изменениях в Государственный бюджет на 2025 год, который предусматривает увеличение расходов на сектор обороны на 412,3 млрд грн.
Средства направят на выплаты военнослужащим всех Сил обороны, закупку и производство вооружения, техники и дронов и другие нужды.
Об этом сообщил народный депутат фракции Голос Ярослав Железняк.
Рада приняла закон об увеличении расходов на оборону: что известно
31 июля 2025 года Рада поддержала подписанный президентом закон 13573 об изменениях в Бюджет-2025, который включает увеличение расходов на сектор обороны.
За документ проголосовали 332 народных депутата.
Согласно принятому решению:
- 115 млрд грн будет направлено на денежное обеспечение военнослужащих;
- 216 млрд грн — на закупку и производство вооружения, военной техники и дронов;
- остальные средства — на другие критические потребности войска.
Также закон предусматривает изменение распределения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 1 августа:
- 60% поступлений пойдет в Минобороны на закупку оружия и дронов;
- 30% — Госспецсвязи;
- 10% — на нужды бригад.
Финансирование обеспечивается за счет:
- привлечения средств от ОВГЗ на 184,9 млрд грн;
- перевыполнения доходов госбюджета на 147,5 млрд грн;
- уменьшения расходов на погашение ОВГЗ на 65,1 млрд грн;
- уменьшения расходов на обслуживание государственного долга на 11,2 млрд грн.
Владимир Зеленский поблагодарил парламентариев за поддержку.
— Этот закон гарантирует надлежащее бюджетное финансирование для Сил обороны на оружие, на дроны, на выплаты на выплаты нашим воинам на передовой и родным павших героев. Спасибо всем, кто защищает Украину, украинцев, украинские национальные интересы.- отметил президент.