Пенсии с 1 августа 2025 года: что изменится и какие выплаты отменены

С 1 июля 2025 года большинство украинских пенсионеров не почувствуют изменений в размере своих ежемесячных выплат, поскольку они останутся на прежнем уровне. В то же время некоторым гражданам нужно пройти идентификацию для получения пенсий и других выплат.

Факты ICTV узнавали, что изменится с 1 августа и будет ли повышение пенсий.

Пенсии с 1 августа: будут ли дополнительные выплаты

С 1 августа прекращается действие программы поддержки от Всемирной продовольственной программы ООН, по которой пенсионеры, лица без права на пенсию и люди с инвалидностью имели возможность получить дополнительные выплаты.

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В то же время теперь Пенсионный фонд будет осуществлять внутреннее администрирование социальных пособий, которые получают украинцы.

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины информирует, что в результате этого увеличилось количество мест, куда можно обратиться за социальными выплатами, выплачиваемыми за счет государственного бюджета.

— Отныне, кроме ЦНАП и работников сельских/поселковых/городских советов, можно будет обратиться еще и в ближайший сервисный центр ПФУ. Таким образом, услуги станут более доступными, — говорится в сообщении.

В соответствии с принятыми изменениями, Пенсионный фонд Украины должен обеспечивать назначение и выплату следующих видов помощи:

государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

на уход;

лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

помощи на погребение лицам, которые получали государственную социальную помощь и не имели права на пенсию, лицам с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью.

Кроме того, ускорится рассмотрение заявок граждан на социальные выплаты и их ежемесячное начисление, отмечают в Минсоцполитики, ведь оно полностью цифровизируется и будет предоставлено Пенсионному фонду.

Пенсии с 1 августа 2025 года: показатель средней зарплаты

25 июля Пенсионный фонд утвердил показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии, за июнь 2025 года. Он составляет 22 336 грн 81 коп.

Пенсии с 1 августа: кому нужно пройти идентификацию

Определены дополнительные условия продления выплаты пенсий и страховых выплат лицам, временно проживающим за пределами Украины и на временно оккупированных территориях (ВОТ).

Это регулируется постановлением Кабинета министров Украины от 11 февраля 2025 года № 299 О некоторых особенностях выплаты пенсий (ежемесячного пожизненного денежного содержания) и страховых выплат по страхованию от несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности.

Важно, что такие условия не распространяются на получателей пенсии или страховых выплат, которые осуществляются на условиях международных договоров.

Одно из требований — это прохождение физической идентификации до 31 декабря каждого года. Это можно сделать онлайн через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или с помощью видеоконференцсвязи.

Кроме этого, выплата пенсий украинцам, которые живут на временно оккупированных территориях или выехали из ВОТ, проводится при условии подтверждения информации о неполучении выплат от России.

Подать соответствующее уведомление можно онлайн, авторизовавшись в личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью Дія.Підпис.

Пенсии с 1 августа: средства ВПЛ, которые не пользовались счетом

Правительство приняло решение, регулирующий вопрос пенсионных средств тех людей, которые из-за полномасштабной войны остались на временно оккупированных территориях и потеряли контакт с украинским банком.

На хранение Пенсионного фонда переведены пенсии ВПЛ, которые более года не пользовались счетами или не проходили идентификацию, ведь это предусмотрено законом О государственном бюджете Украины на 2025 год.

Право на эти деньги остается за пенсионерами, на чьи счета они начислены. Если владельцы средств живы или имеют законных наследников, то могут получить их одним платежом в полном объеме.

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