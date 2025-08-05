Кабмин расширил перечень техники с компенсацией 15%: в списке – компоненты для дронов

Кабинет министров расширил список украинской техники и оборудования, которые можно купить с компенсацией 15% стоимости в рамках политики Сделано в Украине. В перечень входят компоненты для дронов.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Кабмин расширил список техники с компенсацией

Чтобы поддержать развитие украинских производителей, Кабмин расширил перечень техники, которую украинцы могут приобрести, получив 15% компенсацию от стоимости того или иного оборудования.

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— Расширили перечень украинской техники и оборудования, которые можно приобрести с компенсацией 15% стоимости – в рамках политики Сделано в Украине. В список добавили буровые установки, логистическое оборудование, котлы, станки, компоненты для дронов, — написала в Telegram Юлия Свириденко.

Она отметила, что правительство также разрешило получать 15% компенсации за украинскую технику коммунальным предприятиям в случае ее покупки на средства, полученные от собственной хозяйственной деятельности.

– Эта программа создает дополнительный спрос на украинскую технику и делает ее приобретение более привлекательным для заказчиков, – сказала Свириденко.

Как получить компенсацию за приобретенную технику

Для начала нужно через уполномоченный банк приобрести технику из Перечня. Соответствующий список опубликован на сайте Минэкономики.

Далее следует подать заявление с копией платежного документа и актом приема-передачи. А после одобрения можно будет получить на свой счет 15% от стоимости (без НДС).

В общей сложности к реализации программы привлечены 25 украинских банков.

Как работает программа

В рамках государственной политики Сделано в Украине с сентября 2024 года действует программа частичной компенсации 15% стоимости (без НДС). Она распространяется на оборудование, сделанное в Украине со степенью локализации не менее 40%.

Производителю, чтобы стать участником программы, нужно подать на сайте Минэкономики электронную заявку вместе с документами о степени локализации, калькуляцией себестоимости, расчетом удельного веса затрат на оплату труда.

После проверки Минэкономики товары будут включены в список.

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