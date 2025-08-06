Укр Рус
Марина Терюханова, редактор ленты
4 мин.

Было ли финансирование социальных выплат в августе: сколько уже перечислено

Фото: Pexels

Для многих украинцев социальные выплаты — это жизненно необходимая поддержка, ведь речь идет не только о пенсиях, но и о широком перечне государственных пособий, направленных на поддержку наиболее уязвимых категорий населения.

Когда финансирование социальных выплат в августе, читайте в нашем материале.

Было ли финансирование социальных выплат в августе 2025 года

Пенсионный фонд Украины уже начал финансирование августовских социальных выплат.

По состоянию на 5 августа 2025 года Пенсионный фонд Украины профинансировал пенсионные выплаты в размере 15,3 млрд грн, из которых:

  • через АО Укрпочта — 2,3 млрд грн,
  • через уполномоченные банки — 13,0 млрд грн;
  • жилищные субсидии и льготы — 1186,4 млн грн;
  • страховые выплаты — 1422,2 млн грн, в частности на больничные — 198,3 млн грн.

В августе уже предоставлено 149,9 тыс. услуг гражданам, которые обратились в органы Пенсионного фонда Украины.

Новые функции Пенсионного фонда с 1 июля 2025 года

Напомним, с 1 июля 2025 года Пенсионный фонд Украины выполняет расширенные полномочия,  ведь теперь он не только начисляет пенсии и страховые выплаты, но и выплачивает 39 видов государственной социальной помощи и социальных стипендий, которые ранее осуществляли органы соцзащиты.

Среди них:

  • Помощь ВПО
  • Государственная помощь семьям с детьми (на детей-сирот, детей-инвалидов, при рождении или усыновлении и т.д.)
  • Помощь лицам с инвалидностью и людям, которые не имеют права на пенсию
  • Социальные стипендии студентам
  • Чернобыльские выплаты
  • Компенсации пострадавшим от взрывоопасных предметов
  • Помощь на детей в многодетных семьях и детям одиноких матерей
  • Временные пособия при потере кормильца или опеки
  • Материальная помощь военнослужащим, уволенным со срочной службы
  • “Пакет малыша” и другие формы денежной компенсации

Гражданам, которым уже была назначена государственная помощь органами соцзащиты, выплаты продолжаются в обычном порядке. Если заявление было подано в органы соцзащиты, но решение еще не принято — его рассмотрение осуществляет Пенсионный фонд.

