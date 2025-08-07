Рост курса евро еще повлияет на цены в Украине — Пишный

Рост курса евро и девальвация гривны по отношению к европейской валюте в течение следующих двух-трех кварталов постепенно перенесут на цены в Украине.

Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный в интервью РБК-Украина.

Девальвация гривны к евро имеет отложенное влияние на цены

По словам главы Национального банка, рост курса евро начал играть роль в 2025 году с усилением глобальной неопределенности на фоне тарифных войн.

После изменений в паре доллар/евро это отразилось на курсе гривны к евро.

Сейчас это влияние уже фиксируется, в частности в стоимости топлива, но в определенной степени оно еще отложено во времени.

Пишный подчеркнул, что в течение следующих двух-трех кварталов следует ожидать постепенного переноса на цены той девальвации гривны к евро, которая уже произошла.

В то же время к доллару гривна остается устойчивой, а динамика курса гривны к доллару определяется рынком в соответствии с управляемой гибкостью.

НБУ пересмотрел прогноз из-за войны и плохих урожаев

Хуже ожиданий урожаи, проблемы на рынке труда из-за миграции и военные факторы создали импульс к усилению инфляции.

Из-за этого НБУ был вынужден пересмотреть свой прогноз по ценам в Украине.

— Конечно, война также создала дополнительные расходы, которые переложились на цены. Еще один фактор — очень напряженный рынок труда. Из-за постоянных обстрелов вынужденная миграция продолжается, — пояснил Андрей Пышный.

По словам Пышного, еще в первом полугодии прошлого года НБУ говорил о ряде факторов роста инфляции.

Увидев, что плохие урожаи стали причиной усиления инфляции, Нацбанк остановил цикл снижения учетной ставки.

Глава НБУ также отметил, что снижение учетной ставки начнется не раньше четвертого квартала 2025 года.

Центробанк ищет сложный баланс между ценовой стабильностью, устойчивостью валютного рынка и поддержкой экономического восстановления.

