Некоторые категории граждан жалуются на задержку социальных выплат. Почему задерживают социальные выплаты в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Почему задерживают социальные выплаты 2025 году

В Минсоцполитики сообщили, что социальные выплаты в 2025 году выплачиваются вовремя, однако иногда они могут задерживаться из-за военных расходов. Они являются первоочередными.

В Украине есть резерв средств, который позволяет вовремя осуществлять все социальные выплаты, предусмотренные в действующем бюджете. Но дело в том, что социальные расходы могут осуществляться за счет международных партнеров. Поэтому, когда средства поступают на счета, могут быть небольшие задержки в выплатах гражданам. Это связано с военными действиями в стране.

Сейчас смотрят

Сейчас существует очередность расходов. Например, если на момент социальных выплат в казначейство поступает счет от Министерства обороны, то сначала оплачивается он, а уже потом все остальные. То есть существует определенная приоритетность.

Было ли финансирование социальных выплат

Все социальные расходы в 2025 году заложены в госбюджет Украины. Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович объяснила, что в первую очередь казначейство покрывает военные расходы. Но после них, на втором месте, стоят социальные.

Например, в июне на пенсионные выплаты через АО Укрпочта направлено 0,7 млрд грн, а на оплату больничных направлено 73,2 млн грн.

В июле на оплату больничных направлено 78,9 млн грн. Также предоставлено 46,5 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.

Если задержка социальных выплат длительная (до нескольких месяцев), человеку необходимо обратиться на горячую линию по номеру 1545, и специалисты разберутся в ситуации в индивидуальном порядке. Возможно, произошла ошибка или сбой в начислениях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.