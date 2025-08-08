Почему задерживают социальные выплаты в 2025 году — причина
Некоторые категории граждан жалуются на задержку социальных выплат. Почему задерживают социальные выплаты в Украине в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.
В Минсоцполитики сообщили, что социальные выплаты в 2025 году выплачиваются вовремя, однако иногда они могут задерживаться из-за военных расходов. Они являются первоочередными.
В Украине есть резерв средств, который позволяет вовремя осуществлять все социальные выплаты, предусмотренные в действующем бюджете. Но дело в том, что социальные расходы могут осуществляться за счет международных партнеров. Поэтому, когда средства поступают на счета, могут быть небольшие задержки в выплатах гражданам. Это связано с военными действиями в стране.
Сейчас существует очередность расходов. Например, если на момент социальных выплат в казначейство поступает счет от Министерства обороны, то сначала оплачивается он, а уже потом все остальные. То есть существует определенная приоритетность.
Было ли финансирование социальных выплат
Все социальные расходы в 2025 году заложены в госбюджет Украины. Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович объяснила, что в первую очередь казначейство покрывает военные расходы. Но после них, на втором месте, стоят социальные.
Например, в июне на пенсионные выплаты через АО Укрпочта направлено 0,7 млрд грн, а на оплату больничных направлено 73,2 млн грн.
В июле на оплату больничных направлено 78,9 млн грн. Также предоставлено 46,5 тыс. услуг лицам, обратившимся в органы Пенсионного фонда Украины.
Если задержка социальных выплат длительная (до нескольких месяцев), человеку необходимо обратиться на горячую линию по номеру 1545, и специалисты разберутся в ситуации в индивидуальном порядке. Возможно, произошла ошибка или сбой в начислениях.