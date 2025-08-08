Совет ЕС одобрил выделение Украине €3,056 млрд в рамках Ukraine Facility – Свириденко

Совет Евросоюза утвердил очередной транш Украине в рамках финансовой программы Ukraine Facility в размере €3,056 млрд.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

— Сегодня Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине €3,056 млрд в рамках Ukraine Facility. Это мощный сигнал доверия к нашему курсу реформ и способности обеспечивать стабильность в самые тяжелые времена. Благодарны датскому председательству за четкую поддержку, — отметила Свириденко.

Она додавила, что “каждое такое решение приближает украинцев к сильной Украине в единой Европе”.

Что известно о программе Ukraine Facility

22 мая 2024 года Украина и Евросоюз подписали Рамочное соглашение о реализации программы Ukraine Facility.

В документе зафиксировано обязательство украинской стороны гарантировать прозрачность и надлежащий контроль над использованием средств, выделяемых в рамках инициативы.

1 февраля 2024 года во время саммита Европейского Союза в Брюсселе лидеры ЕС согласовали многолетний пакет поддержки Украины на общую сумму €50 млрд.

27 февраля Европейский парламент одобрил решение о запуске программы Ukraine Facility.

На следующий день, 28 февраля, Совет ЕС утвердил создание этого инструмента с бюджетом в €50 млрд на период 2024-2027 годов.

Программа Ukraine Facility предусматривает предоставление Украине €50 млрд в течение четырех лет. Из этой суммы €39 млрд должны быть направлены в государственный бюджет с целью обеспечения макрофинансовой стабильности.

