Индекс инфляции в июле 2025 года: обзор динамики цен

Индекс инфляции за июль впервые с начала года начал снижаться.

Об этом идет речь в отчете Государственной службы статистики.

Факты ICTV предлагают ознакомиться, как изменился индекс потребительских цен в июле 2025 года и возросла ли стоимость основных товаров и услуг.

Как изменился индекс инфляции за июль 2025 года

В июле 2025 года потребительские цены в Украине снизились на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. При этом годовая инфляция немного замедлилась и составила 14,1%, отметили в Государственной службе статистики Украины.

Базовая инфляция, которая исключает наиболее волатильные товары (т.е. товары, стоимость которых быстро и резко меняется в короткие промежутки времени, — Ред.), в июле 2025 года выросла на 0,3% в месячном измерении, а за год — на 11,7%.

Согласно данным Госстата, в июле на потребительском рынке продукты питания и безалкогольные напитки подешевели на 1,1%. Больше всего упали в цене овощи, а именно на 23,9%, хотя в годовом сравнении они подорожали на 17,5%.

Также снизилась цена на сахар, а именно на 2,8%. В то же время подорожали фрукты, яйца, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, сало, хлеб, рыба и продукты из рыбы, сыры, рис, продукты из зерна, подсолнечное масло, молоко и кисломолочная продукция.

Цены на эти категории выросли в пределах от 0,3% до 1,7%. Больше всего за год подорожали яйца, на 82,4%, оставаясь лидерами по росту цен.

Цены на алкоголь и табачные изделия в июле выросли на 1,8%, а в годовом исчислении — на 19,2%, что обусловлено, в частности, подорожанием табачных изделий на 2,6%.

Одежда и обувь, наоборот, подешевели — в целом на 4,6%, в частности одежда подешевела на 5,2%, а обувь — на 4,0%. Цены на транспорт повысились на 1,6%, преимущественно из-за роста стоимости топлива и масел, которые подорожали на 4,1%.

Источник : Госслужба статистики Украины

