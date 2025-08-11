Сколько стоит год стажа и как его можно докупить

Если человеку не хватает страхового стажа для назначения пенсии, он может либо отработать необходимое количество месяцев или лет, либо докупить недостающий стаж, отмечают в ПФУ.

Докупить страховой стаж можно за периоды, начиная с 2004 года, если в это время человек не был официально трудоустроен или не был зарегистрирован как физическое лицо — предприниматель. За период до 2004 года такой возможности нет.

Те, кто был застрахован, но не платил единый взнос в период действия льгот, не сможет докупить стаж за эти годы.

Сейчас смотрят

Сколько стоит год стажа в Украине, читайте в нашем материале.

Сколько стоит купить стаж для пенсии в Украине

По словам начальницы Пенсионного фонда Украины в Волынской области Леси Неклесы, термины “страховой стаж” и “пенсионное страхование” ввели в Украине с 1 января 2004 года, когда вступил в силу закон Украины О всеобязательном государственном пенсионном страховании.

Леся Неклеса пояснила, что в статье 24 этого закона говорится, что страховой стаж — это период, в течение которого человек подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы не менее чем в минимальном размере.

Начальница Пенсионного фонда в Волынской области добавляет, что страховой стаж исчисляется в месяцах. Для зачисления полного месяца сумма взноса должна быть не меньше минимального страхового взноса, который составляет 22% от минимальной зарплаты. Сейчас это 1 760 грн. Один день страхового стажа стоит 58,66 грн.

В ПФУ отмечают, что, в соответствии с законом Украины от 15.02.2022 № 2040-IX, доплата к минимальному страховому взносу рассчитывается на основе минимальной зарплаты на момент уплаты.

Поскольку минимальный страховой взнос за месяц равен 22% от минимальной зарплаты (сейчас это 1 760 грн), то стоимость одного года страхового стажа для пенсии в Украине составляет 21 120 грн (1 760 × 12).

Кому есть смысл задуматься о покупке стажа? Во-первых, это люди, которые жили за границей, но планируют получать пенсию в Украине. Во-вторых, те, кто имел низкий официальный доход. И в-третьих, те, кому не хватает необходимого страхового стажа.

Как жителю Украины, который не работает, докупить страховой стаж

Леся Неклеса рассказывает, что человек, который не работает и не застрахован в системе общеобязательного государственного социального страхования, может добровольно уплатить страховые взносы через веб-портал Пенсионного фонда, чтобы получить страховой стаж.

По ее словам, докупить стаж могут как застрахованные, так и незастрахованные жители Украины в возрасте от 16 лет. Также есть возможность платить взносы за другого человека, но нельзя пользоваться этой услугой, если вы уже пенсионер.

Сколько можно докупить стажа до пенсии

Как сообщается на Правительственном портале, нет никаких ограничений по количеству лет, которые можно докупить к страховому стажу. Это позволяет пенсионерам без ограничений увеличивать свой общий трудовой стаж.

Леся Неклеса отмечает, что докупить стаж можно только за периоды, начиная с января 2004 года, когда человек фактически не работал. Для этого нужно заключить договор о добровольной уплате единого взноса с налоговой службой по месту жительства.

Какой страховой стаж нужен, чтобы выйти на пенсию

Начальница Пенсионного фонда в Волынской области сообщает, что в 2025 году в Украине возраст выхода на пенсию для мужчин и женщин одинаков и зависит от продолжительности страхового стажа:

60 лет — если есть не менее 32 лет стажа;

63 года — если стаж от 22 до 32 лет;

65 лет — если стаж от 15 до 21 года.

По словам Леси Неклесы, если человек достиг 65 лет, но имеет менее 15 лет стажа, пенсия по возрасту ему не назначается, однако он может получать государственную социальную помощь.

Источник : Пенсионный фонд

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.