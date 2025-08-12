Надбавка к пенсии 2025: кто получит дополнительные средства

Согласно постановлению Кабмина № 209, для некоторых категорий пенсионеров повышены выплаты.

Факты ICTV выяснили, какую надбавку к пенсии можно получить в 2025 году.

Надбавки пенсионерам в 2025 году: размеры пенсий

В августе украинские пенсионеры могут рассчитывать на несколько дополнительных выплат: возрастную надбавку, единовременное пособие ко Дню Независимости и доплату для одиноких пенсионеров.

Определенные категории пенсионеров получат в августе единовременное пособие ко Дню Независимости Украины, размер которого колеблется от 450 до 3100 гривен. Пенсионерам, которые получают пенсию или ежемесячное пожизненное денежное содержание, эта выплата будет начислена автоматически, без необходимости обращаться в Пенсионный фонд.

Также в августе 2025 года пенсионные выплаты вырастут у тех пенсионеров, которым исполнится 70, 75 или 80 лет. Важно, чтобы размер пенсии не превышал 10 340,35 гривен.

Ежемесячные доплаты начисляются пенсионерам, которые не работают и имеют необходимый страховой стаж.

Размер пенсий после повышения:

Пенсионеры 65+ (стаж 35 лет у мужчин, 30 лет у женщин) получают доплату до 3 758 грн, если их пенсия меньше этой суммы.

Лица 80+ (стаж 25/20 лет) имеют аналогичную доплату, если пенсия не достигает 3 758 грн.

Лица 70-80 лет (стаж 35/30 лет) получают доплату до 3 613 грн, если не подпадают под условия для 65+.

Лица до 70 лет (стаж 35/30 лет или люди с инвалидностью I группы) имеют доплату до 3 323 грн.

Другие неработающие пенсионеры получают доплату до 3 038 грн.

Если страховой стаж меньше 35/30 лет, доплата рассчитывается пропорционально. Лица 75-80 лет с минимальным стажем 25/20 лет получают не менее 3 613 грн.

Размер надбавки к пенсии, которую можно получить в 2025 году после 70 лет

Надбавку к пенсии в 2025 году могут получить пенсионеры, возраст которых превышает 70 лет. С 70 лет предоставляется компенсационная выплата, если пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер надбавки к пенсии 2025 года:

70-74 года — доплата 300 грн;

75-79 лет — 456 грн;

80+ лет — 570 грн.

Эти выплаты начисляются автоматически, без необходимости обращения в Пенсионный фонд.

Источник : Пенсионный фонд

