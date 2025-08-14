Самые большие выплаты ко Дню Независимости в 2025 году: кто получит 3100 грн

До 24 августа некоторые украинцы имеют возможность получить финансовую помощь. Минимальная сумма такой выплаты составляет 450 грн на каждого человека. А кто получит самые большие выплаты ко Дню Независимости, читайте в нашем материале.

Выплаты ко Дню Независимости: кому заплатят наибольшую сумму

Эти выплаты регламентируются постановлением Кабинета Министров Украины О установлении размеров разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины, предусмотренной законами Украины О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований.

Максимальная помощь может достигать 3 100 грн, однако такую выплату получат только отдельные категории.

Выплаты ко Дню Независимости — категории лиц, которые получат больше всего:

Те, кто имеет особые заслуги перед Родиной,

украинцы с инвалидностью I группы, полученной в результате войны,

бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания.

Именно эти лица могут получить помощь в размере 3 100 грн, независимо от причин установления инвалидности: будь то общее заболевание, трудовое увечье или другие обстоятельства.

Люди с инвалидностью II группы могут рассчитывать на 2 900 грн, а с III группой — на 2 700 грн.

Кто получит самые маленькие выплаты ко Дню Независимости

Минимальная выплата в размере 450 грн предусмотрена для участников войны, бывших узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, для лиц, насильно вывезенных на принудительные работы, а также для детей партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага.

Некоторые категории граждан могут получить 1 000 грн. Это касается участников боевых действий, пострадавших во время Революции Достоинства, бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детей, родившихся в таких местах содержания их родителей.

Кроме того, 650 грн выплатят членам семей погибших или умерших участников боевых действий и защитников Украины, а также вдовам или вдовцам, которые не вступили в повторный брак. Это касается случаев, когда умерший человек имел инвалидность из-за войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований.

Источник : Пенсионный фонд

