Задержка выплат ЕДП за погибших военных: причины и куда обращаться

Семьи погибших защитников и защитниц тяжело переживают потерю близкого человека, но дополнительно они вынуждены преодолевать бюрократические препятствия, чтобы получить законные единовременные выплаты.

Почему происходит задержка выплат единовременной денежной помощи семьям погибших военнослужащих и куда обращаться, читайте в нашем материале.

С чем связана задержка выплат ЕДП семьям погибших военнослужащих

Порядок, условия и сроки назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели (смерти) военнослужащих Вооруженных Сил Украины во время действия военного положения регламентированы Приказом Министерства обороны Украины № 45.

Семья погибшего защитника или защитницы имеет право на получение единовременной денежной помощи. По словам правозащитницы и главы УЦЗ прав человека Людмилы Денисовой, есть случаи, когда семьи звонят на горячую линию и сообщают о ряде проблем, из-за которых они не могут оформить выплаты. Это может затягиваться на полгода или даже год.

По словам правозащитницы, причин задержки много, а одна из них — оформление документов именно в воинской части. То есть все начинается с командира воинской части, который должен своевременно и в полном объеме предоставить документы, которые по закону должны быть переданы. В частности, речь идет о справках, подтверждающих, что гибель произошла во время боевого столкновения, непосредственно там, где проходили бои.

Затем начинается бюрократическая волокита в ТЦК и СП, ведь именно эти учреждения обязаны подать запрос на получение документов от воинской части.

Но часто воинская часть не предоставляет документы в течение полугода, а ТЦК или СП повторно не подают запрос или перекладывают ответственность на близких родственников погибшего. Таким образом, родные вынуждены самостоятельно собирать документы, что, по словам Людмилы Денисовой, противоречит законодательству.

— Закон четко определяет, что именно ТЦК и СП должны самостоятельно оформлять документы и передавать их на проверку соответствующему органу. Однако семьи часто сталкиваются с недостатком информации: они не знают, куда обращаться и что делать, ведь ТЦК и СП не предоставляют разъяснений. Большая проблема также заключается в отсутствии четких сроков рассмотрения запросов, — подчеркнула правозащитница.

Например, местный ТЦК в течение семи дней передает пакет документов в областной ТЦК, но никем не определено, сколько времени занимает сбор этого пакета. Затем областной ТЦК проверяет документы и передает их в департамент социального обеспечения Минобороны.

После этого комиссия Минобороны рассматривает пакет документов, и уже после принятия решения в течение 30 дней выплату перечисляют семье. К сожалению, предельного срока на весь процесс не установлено.

Основные причины, по которым задерживают выплаты за погибшего военного:

Задержка документов в воинской части

Бюрократия в ТЦК и СП

Недостаточная информированность семей

Отсутствие четких сроков рассмотрения

Перекладывание ответственности на родственников

Есть случаи, когда родители почтенного возраста не дождались помощи за погибшего сына и умерли. Правозащитница отмечает, что оформить эту помощь необходимо в течение трех лет с даты гибели защитника, которая указана в свидетельстве о смерти.

Также получить выплаты могут семьи лиц, пропавших без вести, а затем по решению суда признанных умершими.

Задержка выплат ЕДП семьям погибших военнослужащих: куда обращаться

Правозащитница отмечает, что бывают случаи, когда выплаты были назначены, но родственники их не получили. В таких ситуациях не стоит звонить командирам или чиновникам.

Она советует писать официальный запрос, почему выплаты до сих пор не поступили, ведь они уже назначены. Такой запрос направляется в ТЦК и Министерство обороны, и в течение 30 дней с момента его получения соответствующие органы обязаны предоставить объяснения и разъяснить, почему родственники погибшего до сих пор не получили выплаты.

Если выплаты задерживаются или не предоставляются конкретные ответы от командования воинских частей или должностных лиц ТЦК и СП по обработке пакета документов для назначения единовременной денежной помощи за погибшего, следует незамедлительно обращаться в Офис Омбудсмена Украины с заявлением, в котором нужно указать факты нарушения прав.

Обратиться можно по адресу: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008, или по электронной почте: hotline@ombudsman.gov.ua.

