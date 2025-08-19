Индексация зарплаты в сентябре 2025 года: будет ли повышение

Закон Украины № 4059-IX О Государственном бюджете на 2025 год установил единый подход к индексации зарплаты.

Будет ли индексация зарплаты в сентябре — читайте в нашем материале.

Когда возникает право на индексацию зарплаты

Базовым для расчета индексации остается январь 2025 года, даже если оклады повышались в 2024 году или ранее. Если же повышение окладов произошло уже в 2025 году, ориентироваться нужно на месяц этого повышения.

С января по июнь 2025 года права на текущую индексацию не было, потому что индекс потребительских цен (ИПЦ) не превышал порог индексации в 103%.

Впервые право на индексацию появилось в июле 2025 года, но не для всех базовых месяцев. Зарплату в июле индексировали только тем, у кого базовым был январь или февраль 2025 года. Для этих месяцев в августе суммы индексации остались без изменений.

Если же оклады повышались в марте-июне, права на индексацию с января по август не возникало.

Индексация зарплаты в сентябре: что известно

Согласно порядку проведения индексации денежных доходов населения (постановление Кабмина от 17.07.2003 № 1078), на коэффициент индексации зарплаты в сентябре 2025 года влияет ИПЦ за июль. Госстат обнародовал этот коэффициент 8 августа, и он составил 99,8%.

Это означает, что изменений для базовых месяцев — января и февраля — не будет. Суммы индексации останутся такими же, как и в предыдущих месяцах.

Предусмотрена ли индексация зарплаты в сентябре

Право на индексацию для других базовых месяцев сентябрь не предоставит, так как прирост ИПЦ не превысил порог в 103%.

Источник: Гоструда

