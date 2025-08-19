Пенсия за выслугу лет учителям в 2025 году: размер и как рассчитывается

Согласно Закону Украины О пенсионном обеспечении для выхода на пенсию за выслугу лет учителям необходимо достичь 55 лет и иметь не менее 30 лет педагогического стажа.

Данные требования действуют для лиц, которые не имели необходимого стажа до 1 января 2016 года. Для тех работников, кто до этой даты имел соответствующий стаж, возможность выхода на пенсию за выслугу лет сохраняется независимо от возраста.

Какой размер пенсии за выслугу лет для учителей в 2025 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

Пенсия за выслугу лет учителям в 2025 году: как рассчитывается страховой стаж педагога

Порядок выплаты пенсии за выслугу лет педагогическим и научно-педагогическим работникам учебных заведений и учреждений определяется следующими документами:

В страховой стаж включаются периоды трудовой деятельности в образовательных учреждениях государственной или коммунальной формы собственности, если работник занимал должность, определенную в Перечне педагогических и научно-педагогических должностей (утвержденном Постановлением КМУ №909).

Как определяется стаж педагогической работы и надбавка за выслугу лет

Для подтверждения педагогического стажа основным документом является трудовая книжка (при наличии) или информация из реестра застрахованных лиц Государственного реестра соцстрахования. Также могут учитываться другие официальные документы — приказы, сведения о зарплате, выписки и т. п., подтверждающие опыт работы, согласно действующему законодательству.

Стаж считается по всем должностям, указанным в Перечне должностей педагогических и научно-педагогических работников (Постановление КМУ №963).

Надбавка назначается приказом или другим распорядительным документом руководителя учреждения.

Кроме педагогической деятельности, в стаж включаются и другие периоды, предусмотренные законодательством, в частности:

военная служба, в соответствии с Законом Украины

служба в СБУ, в соответствии с Законом Украины

работа в производстве и сфере услуг — для преподавателей ПТУЗ (профессионально-технического учебного заведения), старших мастеров и мастеров производственного обучения, если квалификация превышает требования к выпускникам.

Согласно Порядку №78, также засчитывается:

обучение в аспирантуре, адъюнктуре и докторантуре (очная форма) — в научный стаж;

работа за рубежом (по международным договорам или в период действия военного положения), кроме стран-агрессоров или тех, в отношении которых применены санкции.

Вместе с тем служба в органах ГСЧС не учитывается при исчислении педагогического или научно-педагогического стажа для получения надбавки.

Пенсия за выслугу лет начисляется только после того, как лицо увольняется с должности, дающей право на такую пенсию. В случае возвращения на аналогичную должность выплата пенсии временно приостанавливается до окончательного увольнения.

Какая пенсия за выслугу лет учителям в 2025 году: от чего зависит уровень надбавки

Расчет стажа осуществляется работодателем. Уровень надбавки зависит от количества лет специального стажа в области образования:

до 3 лет — надбавка не предоставляется;

3-10 лет — +10%;

10-20 лет — +20%;

более 20 лет — +30%.

Повышение надбавки за выслугу лет осуществляется:

с месяца, следующего за тем, когда возникло право, если все документы есть у работодателя;

с даты, когда работник подал документы самостоятельно.

Надбавка за выслугу лет выплачивается как по основному месту работы, так и по совместительству.

Если работник совмещает преподавательскую деятельность с административной работой, надбавка начисляется как на должностной оклад, так и на учебную нагрузку.

Какую пенсию за выслугу лет получают учителя в 2025 году

В 2025 году пенсия за выслугу лет для педагогов имеет свои ограничения согласно действующему законодательству.

Суммарный размер выплат (с учетом всех надбавок, повышений, доплат, индексаций, помощи и пенсии за особые заслуги перед государством) не может превышать десяти прожиточных минимумов, установленных для нетрудоспособных лиц. В денежном эквиваленте это составляет не более 23 610 грн.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.