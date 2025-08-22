Украина получила более €4 млрд международной поддержки — Свириденко

Украина получила более 4 млрд евро международной поддержки — Свириденко

Евросоюз принял пакет поддержки для Украины на €4,05 млрд: средства выделены через Ukraine Facility и программу макрофинансовой помощи.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Комплексная помощь Украине €4,05 млрд: что известно

По словам главы правительства, пакет Еврокомиссии сформирован из двух частей:

€1 млрд в рамках ERA Loans, профинансированных за счет замороженных российских активов.

€3,05 млрд в рамках программы Ukraine Facility, направленной на восстановление и интеграцию.

— Эта поддержка укрепляет как государственный бюджет, так и процесс восстановления. Вместе мы уверенно движемся к будущему Украины в сильной и объединенной Европе, — отметила Свириденко.

Она поблагодарила европейских партнеров за поддержку.

Напомним, что программа Ukraine Facility предусматривает предоставление Украине €50 млрд в течение четырех лет, €39 млрд должны быть направлены в государственный бюджет для обеспечения макрофинансовой стабильности.

В документе зафиксировано обязательство украинской стороны гарантировать прозрачность и надлежащий контроль над использованием средств, выделяемых в рамках инициативы.

Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) — это международный механизм, который G7 реализует в объеме около $50 млрд.

Создан для замороженных активов Центрального банка России, в дальнейшем — для полной конфискации средств с целью возмещения ущерба, нанесенного войной.

