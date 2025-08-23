ЕС в этом году передал Украине более €10 млрд от доходов замороженных активов РФ

Европейский Союз в первом полугодии 2025 года передал Украине 10,1 миллиарда евро доходов, которые получил от замороженных активов Центрального банка России.

Об этом сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Замороженные активы России в ЕС: что известно

Предварительно известно, что средства поступали правительству Украины несколькими траншами: 3 миллиарда евро в январе, 3,1 миллиарда в апреле, а также по 1 миллиарду в марте, мае, июне и июле.

Сейчас смотрят

Изъятые средства планируется направить на развитие гражданских и военных проектов.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году ЕС заморозил российские активы на сумму около 210 миллиардов евро.

Они находятся под управлением Euroclear – крупнейшего центрального депозитария Европы. Компания оперирует активами на сумму более 40 триллионов евро.

В РФ выступают категорически против использования как самих активов, так и доходов от них, и уже подали более сотни судебных исков против Euroclear.

Источники сообщили изданию, что российские власти конфисковали 33 миллиарда евро активов клиентов Euroclear, хранившихся в российском депозитарии.

Часть европейских политиков требует полностью передать замороженные активы Украине.

— Давно настало время напрямую использовать российские средства. Будь то для поддержки украинской экономики или финансирования систем вооружений, — заявила депутат Европарламента от Германии Мари-Агнес Штрак-Циммерман в комментарии Welt am Sonntag.

Однако некоторые экономисты предостерегают от рисков для мировой финансовой системы.

— Вся эта тема довольно эмоциональна. Многие считают правильным с моральной точки зрения передать замороженные средства Украине. Однако все не так просто. Ведь центробанки должны быть уверены, что их денежные резервы за рубежом находятся в безопасности, — считает французский эксперт из аналитических центров Bruegel (Брюссель) и Peterson Institute for International Economics (Вашингтон) Николя Верон.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.