Киев — это город с разветвленной транспортной сетью, которая охватывает метро, трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси. Ежедневно миллионы киевлян и гостей столицы пользуются общественным транспортом, ведь он является основным способом передвижения по городу. Стоимость проезда зависит от выбранного вида транспорта и способа оплаты.

Сколько стоит проезд в Киеве в 2025 году, читайте в нашем материале.

Стоимость проезда в общественном транспорте в Киеве

Чтобы воспользоваться городским транспортом в Киеве, можно приобрести разовый билет с напечатанным QR-кодом, который необходимо отсканировать в валидаторе во время поездки. Также доступна транспортная карта Киева, которую могут приобрести жители города для удобной и выгодной оплаты проезда.

Стоимость проезда в Киеве:

Проезд в городском транспорте, работающем в обычном режиме (автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер), стоит 8 грн за одну поездку.

Если же выбрать городскую электричку – цена составляет 14,99 грн за билет.

В метро действует такой же тариф, как и на наземный транспорт – 8 грн за одну поездку.

Как сэкономить на стоимости проезда в Киеве

Сэкономить на передвижении коммунальным транспортом в Киеве можно благодаря пополнению транспортной карты. Чем больше поездок покупает пассажир, тем дешевле обходится каждая из них.

Например, купив 10 поездок, можно потратить на 3 гривны меньше, а при оплате 50 поездок – сэкономить уже 75 грн. Таким образом, стоимость проезда в метро Киева станет меньше. Если приобрести 50 поездок, то стоимость одной составит 6,50 грн.

Где купить билеты или пополнить транспортные карты

В Киеве действует более 2000 пунктов продажи и пополнения транспортных карт и QR-билетов.

Среди них:

243 терминала самообслуживания на остановках наземного транспорта и 304 терминала на 52 станциях метро. Здесь можно приобрести или пополнить транспортную карту, а также купить QR-билет.

Около 1800 терминалов EasyPay, которые дают возможность пополнять карту.

Примерно 322 Т-киоска, где можно купить транспортную карту.

Кассы на трех станциях метро, где тоже можно пополнить или приобрести карту.

С 2021 года оплату проезда стало еще удобнее осуществлять через мобильное приложение Киев Цифровой.

Здесь можно:

пополнить транспортную карту с банковской карты в любой момент;

купить QR-билет для себя или другого человека;

поделиться билетом через мессенджер или электронную почту, нажав одну кнопку.

QR-билет в транспорте считывается прямо с экрана смартфона, поэтому не нужно носить с собой бумажные талоны.

Сколько стоят транспортные карты

С 1 июля 2025 года выросла цена на пластиковые карты для оплаты проезда в городском транспорте. Стандартная синяя карта стоит 96 грн, а ученическая персонифицированная – 120 грн.

За последние два года существенно подорожали производство, логистика и другие процессы, связанные с изготовлением карт. Из-за этого производитель вынужден адаптироваться к экономическим условиям и поднять стоимость.

Разница в цене объясняется способом изготовления: синие карты печатают массово, тогда как ученические – создают индивидуально, с учетом персональных данных, что влияет на себестоимость.

Важно, что все ранее приобретенные карты остаются действительными: их можно пополнять и использовать в дальнейшем. Тарифы на поездки при этом не меняются – корректировки касаются только новых пластиковых карт.

Приобрести или пополнить карту можно в кассах и терминалах метрополитена, а также в Т-магазинах. Она подходит для оплаты проезда во всем коммунальном транспорте города: автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, фуникулере и городской электричке.

Кроме пластиковых, пассажирам доступны и цифровые транспортные карты, которые хранятся в смартфоне и предоставляют те же скидки на проездные и пакеты поездок, что и физические.

