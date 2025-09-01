Кабинет министров делегировал представителей от Украины в руководящий совет Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания правительства.

Кто войдет в состав украинской делегации

По словам Свириденко, украинскую сторону будут представлять:

Сейчас смотрят

министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев,

заместитель министра Егор Перелыгин,

государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.

Как отметила премьер-министр, все делегированные лица являются профессиональными менеджерами, имеющими опыт привлечения инвестиций, ведения переговоров с партнерами, стратегического планирования и экспертизы в сфере недр.

— Первое заседание Совета планируем на 3 сентября. На нем совет фонда должен определить принципы отбора проектов и другие операционные процедуры, — добавила Юлия Свириденко.

Ранее Международная финансовая корпорация развития США объявила поиск компании для администрирования фонда через Запрос на информацию, чтобы определить квалифицированного администратора для бухгалтерского учета, обработки транзакций и регуляторного контроля.

Фонд направлен на финансирование проектов в области добычи полезных ископаемых, нефти и газа, инфраструктуры и логистики.

Все доходы в течение первых десяти лет должны быть реинвестированы, а распределение между партнерами возможно только после 2035 года.

Контроль за прозрачностью будет обеспечивать ГАСУ и международные аудиторы.

Фото: Юлия Свириденко

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.