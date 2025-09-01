Кабмин утвердил представителей в совете Американско-украинского инвестфонда
Кабинет министров делегировал представителей от Украины в руководящий совет Американско-украинского инвестиционного фонда восстановления.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко по результатам заседания правительства.
Кто войдет в состав украинской делегации
По словам Свириденко, украинскую сторону будут представлять:
- министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев,
- заместитель министра Егор Перелыгин,
- государственный секретарь Министерства иностранных дел Александр Карасевич.
Как отметила премьер-министр, все делегированные лица являются профессиональными менеджерами, имеющими опыт привлечения инвестиций, ведения переговоров с партнерами, стратегического планирования и экспертизы в сфере недр.
— Первое заседание Совета планируем на 3 сентября. На нем совет фонда должен определить принципы отбора проектов и другие операционные процедуры, — добавила Юлия Свириденко.
Ранее Международная финансовая корпорация развития США объявила поиск компании для администрирования фонда через Запрос на информацию, чтобы определить квалифицированного администратора для бухгалтерского учета, обработки транзакций и регуляторного контроля.
Фонд направлен на финансирование проектов в области добычи полезных ископаемых, нефти и газа, инфраструктуры и логистики.
Все доходы в течение первых десяти лет должны быть реинвестированы, а распределение между партнерами возможно только после 2035 года.
Контроль за прозрачностью будет обеспечивать ГАСУ и международные аудиторы.
Фото: Юлия Свириденко