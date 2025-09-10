Жизнь с младенцем бывает непростой, и семья нуждается в поддержке. Государство оказывает помощь, чтобы облегчить финансовую нагрузку. Она касается не только матери, но и отца или опекунов, которые ухаживают за ребенком. Такие выплаты помогают сосредоточиться на самом важном. А именно на здоровье и развитии малыша.

Какими будут выплаты при рождении ребенка в 2026 году, читайте в нашем материале.

Изменится ли размер выплат при рождении ребенка в 2026 году

В 2026 году возможны изменения в выплатах в связи с беременностью и родами, но при условии, что Верховная Рада примет законопроект №13532. Документ предлагает повысить единовременное пособие при рождении ребенка до 50 тыс. грн. Сейчас выплата составляет 10,3 тыс. грн сразу и по 860 грн ежемесячно в течение трех лет (всего 41 280 грн).

Кроме того, если законопроект примут, родители смогут заказать Пакунок малюка уже с 36-й недели беременности.

В пояснительной записке к законопроекту предлагается реформировать систему поддержки семей до и после рождения ребенка.

Как изменится размер выплат при рождении ребенка в 2026 году и что предусмотрено в законопроекте:

Предусмотрена дородовая помощь беременным женщинам, причем для незастрахованных ее размер значительно возрастет. По расчетам Минсоцполитики, планируется установить выплату 7 тыс. грн в месяц на одного ребенка;

Предусмотрено, что единовременное пособие при рождении ребенка в 2026 году может вырасти до 50 тыс. грн для всех женщин, родивших ребенка;

Планируется выплачивать пособие одному из родителей (опекуну, бабушке, дедушке или другому родственнику, который фактически ухаживает за ребенком) до достижения ребенком одного года, размер которого будет определен Кабинетом министров после принятия акта. По предварительным расчетам, предлагается 7 тыс. грн в месяц на одного ребенка;

Запланировано пособие по уходу за ребенком в рамках программы єЯсла одному из родителей или опекуну, если родители возвращаются на работу после достижения ребенком одного года, размер которого будет определяться Кабинетом министров;

Также при рождении ребенка будет продолжено предоставление единовременного натурального пособия в виде Пакунок малюка.

Такие меры позволят усилить поддержку семей, стимулировать трудоустройство родителей и развитие сети частных учреждений дошкольного образования.

