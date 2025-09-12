Когда человек достигает пенсионного возраста и обращается в Пенсионный фонд, размер его пенсии определяется по специальной формуле. На сумму ежемесячных выплат влияют несколько факторов, в частности страховой стаж и уровень заработной платы.

Какой будет пенсия, если стаж работы 40 лет, читайте в нашем материале.

Пенсия при стаже работы 40 лет: как рассчитать

Для расчета пенсии учитывается дата выхода на пенсию, поскольку государство берет среднюю заработную плату по Украине за последние три календарных года, предшествующие году выхода на пенсию.

Например, для пенсии в 2025 году будут учитывать зарплаты за 2022, 2023 и 2024 годы, средняя зарплата за этот период составляет 15 057,09 гривен.

Важным элементом расчета является индивидуальный коэффициент заработной платы, который показывает соотношение вашей зарплаты к средней по стране. Если зарплата человека равна средней, коэффициент равен 1, а если выше — больше 1.

Этот коэффициент определяется ежемесячно, а среднее значение используется для расчета пенсии. Чтобы коэффициент был близок к единице, нужно в течение всего стажа получать зарплату не ниже средней по стране.

За каждый полный год стажа начисляется 1% к коэффициенту пенсии. Для 40 лет стажа коэффициент стажа равен 0,40.

Формула для расчета пенсии выглядит так:

Пенсия = Средняя зарплата за 3 года × Индивидуальный коэффициент × Коэффициент стажа

Размер пенсии, если стаж 40 лет: пример расчетов

Например, если человек с 40-летним стажем получал среднюю по стране зарплату (коэффициент = 1), то пенсия в Украине при 40 годах стажа будет:

15 057,09 × 1 × 0,40 = 6 022,84 грн

По состоянию на июль 2025 года средняя зарплата в Украине составляет 26 499 грн. Если зарплата была ниже, например 18 000 грн (коэффициент 0,68), то пенсия при стаже работы 40 лет составит примерно 4 096 грн. Таким образом, на пенсию влияют количество отработанных лет, уровень официальной зарплаты и дата выхода на пенсию.

Реально ли иметь стаж 40 лет

Набрать 40 лет стажа реально, если начать официально работать рано, избегать длительных перерывов без уплаты взносов и контролировать, чтобы работодатель платил ЕСВ.

Пенсионеры, имеющие стаж сверх установленных законом пределов, получают доплату:

Для назначенных после октября 2011 года более 35 лет стажа для мужчин и более 30 лет для женщин считаются сверхнормативными. За каждый дополнительный год стажа пенсия увеличивается на 1% от базового расчетного размера.

В 2025 году прожиточный минимум составляет 2361 грн, поэтому доплата за 1 год сверхнормативного стажа равна 23,61 грн.

Например, при 10 годах сверхнормативного стажа пенсионер получает дополнительно 236,1 грн в месяц.

Минимальный страховой стаж для выхода на пенсию в 2025 году составляет 32 года для пенсионеров в 60 лет, 22 года — в 63 года и 15 лет — в 65 лет.

