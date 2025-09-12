С 1 января 2025 года в Украине вступил в силу закон № 3720-ІХ Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств.

Цена страховых полисов будет зависеть не только от законодательства, но от стоимости автогражданки между страховыми компаниями, то есть между конкурентами. К тому же страховые компании учитывают собственные риски.

Факты ICTV узнавали, сколько стоит самая дешевая страховка на авто в Украине в 2025 году и почему выросли цены.

Какие изменения предусматривает новый закон

Новый закон предусматривает ряд изменений, основные из них следующие:

В соответствии со статьей 13 раздела VI закона

Отмена франшизы: отныне страховая компания должна будет платить возмещение полностью, не вычитывая с виновника ДТП средства.

Обязательная автогражданка для УБД и лиц с инвалидностью: теперь эти категории обязаны покупать автостраховку, но для них действует скидка 50%.

Выплата возмещения без учета износа и возможность страховщику оплатить ремонт автомобиля сразу на СТО. Страховая компания должна будет организовывать ремонт на авторизованных станциях технического обслуживания.

С 2025 года внедряется система мониторинга наличия полисов автогражданки через камеры наблюдения, которые контролируют скорость. Количество штрафов может быть безграничным, ведь при каждой остановке полицией такой водитель будет вынужден оплатить штраф за отсутствие автогражданки.

В течение 2025 года на дорогах будут ездить водители как со старыми, так и новыми полисами страхования.

Почему выросли цены на страховки: где самая дешевая

Стоимость автогражданки зависит от типа транспортного средства (легковой, грузовой автомобиль, мотоцикл и т. д). Чем больше объем двигателя, тем выше стоимость страховки. Цена полиса может отличаться в зависимости от региона регистрации владельца автомобиля.

В Украине, как и во многих других странах, возраст водителя является одним из факторов, влияющих на стоимость автогражданки. Обычно для молодых водителей (до 25 лет) и водителей пожилого возраста (старше 65 лет) цена страховки выше из-за большего риска попадания в ДТП.

Как рассказали в страховой компании VUSO, стоимость выросла из-за изменений в законодательстве, в частности из-за суммы выплат.

Ранее на пострадавшее лицо выплачивали 320 тыс. грн, а теперь выплачивают 500 тыс. грн. Также выросла стоимость на ремонт автомобиля: раньше страховая компания выплачивала 160 тыс. грн, то теперь придется до 250 тыс. грн.

— Кроме того, раньше можно было выбрать вариант франшизы, а теперь все полисы продаются без нее. На стоимость автогражданки не влияет возраст машины, но влияет возраст водителя, — отметили в страховой.

Самая дешевая страховка на авто в Украине: сколько стоит

Для расчета стоимости автогражданки мы использовали специальный калькулятор. Для примера взят легковой автомобиль водителя, проживающего в Киеве, с объемом двигателя до 1600 см³. По данным автокалькулятора, самую низкую цену на год предложила страховая компания PZU — 4 941 грн.

Немного дороже обойдется страховка у компании Эталон — 5 027 грн. Страховая компания ВУСО предлагает автогражданку за 5 356 грн. Полис от компании Uniqa обойдется водителю в 5 434 грн. В свою очередь, страховая INGO предлагает аналогичное покрытие за 5 549 грн.

Все вышеупомянутые автогражданки предлагают ремонт без учета износа на станциях технического обслуживания страховых компаний, а также покрытие ответственности за имущество до 250 тыс. грн и покрытие ответственности за здоровье до 500 тыс. грн.

Стоит ли покупать самую дешевую страховку на авто в Украине

Выбирая страховку, учитывайте не только ее стоимость, но и то, насколько быстро можно получить выплаты. По данным на основе квартального отчета МТСБУ по ОСАГО, в страховой компании VUSO можно получить выплаты через 30 дней, страховая компания INGO осуществляет выплаты в течение 65 дней, а страховая компания Эталон выплачивает средства в течение 110 дней.

Обращайте внимание на количество отделений, которые есть в вашем городе. Это упростит оформление документов и получение выплат.

Как увеличить лимиты выплат

Если же стоимость убытков будет выше (250 и 500 тыс. грн), то эту разницу придется оплачивать водителю. В страховой компании INGO нам сообщили, что для таких случаев можно приобрести дополнительный полис добровольного страхования гражданской ответственности (ДГО).

В таком случае водителю придется покупать два полиса: один — автогражданку, которая является обязательной, и дополнительный полис на определенную сумму денег. Именно с этого полиса будут покрываться дополнительные расходы, если сумма выплат превышает 250 и 500 тыс. грн соответственно.

