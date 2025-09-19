Государственная социальная помощь в Украине – это один из ключевых инструментов поддержки людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и не имеют права на пенсию или по состоянию здоровья не могут обеспечить себя самостоятельно.

Она призвана гарантировать минимальный уровень дохода для лиц с инвалидностью, граждан, достигших 65 лет, но не имеющих необходимого стажа для назначения пенсии, а также для детей, потерявших кормильца.

Кто может получить помощь и при каких условиях она назначается, читайте в нашем материале.

Государственная социальная помощь лицам, не имеющим права на пенсию: кому предоставляется

Государственная социальная помощь назначается и выплачивается в соответствии с законом Украины О государственной социальной помощи лицам и Порядком назначения и выплаты государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью и государственной социальной помощи на уход, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 02.04.2005 №261.

Право на получение государственной социальной помощи имеют:

Лица в возрасте от 65 лет, не имеющие права на пенсию в соответствии с действующим законодательством.

Лица с инвалидностью I группы, не получающие пенсию.

Дети умершего кормильца, если на момент его смерти он не имел страхового стажа, необходимого для назначения пенсии, или лицо имеет инвалидность III группы.

Порядок назначения помощи лицам, не имеющим права на пенсию

Государственная социальная помощь назначается только в случае, если лицо:

Не получает пенсию или социальные выплаты в соответствии с законом Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании или законом Украины О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью (за исключением лиц с инвалидностью с детства и детей с инвалидностью, которые имеют право на государственную социальную помощь ребенку умершего кормильца).

Относится к категории малообеспеченных лиц, то есть среднемесячный доход в течение шести месяцев, предшествующих месяцу обращения за помощью, не превышает прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (на 2025 год — 2 361 грн).

Лицам с инвалидностью I группы и детям умершего кормильца помощь назначается независимо от дохода.

Лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, имеющие право на помощь ребенку умершего кормильца, получают обе выплаты одновременно.

Размер социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию 2025

Размер помощи определяется на основе прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и категории получателя:

Если в семье трое и более детей умершего кормильца, то размер государственной социальной помощи составляет 150% прожиточного минимума, что в 2025 году равно 3 541,5 грн.

Для двух детей умершего кормильца помощь составляет 120% прожиточного минимума, то есть 2 833,2 грн.

Для одного ребенка умершего кормильца, лиц с инвалидностью I группы или женщин, которым присвоено звание Мать-героиня, помощь составляет 100% прожиточного минимума, то есть 2 361 грн.

Лица с инвалидностью II группы получают помощь в размере 80% прожиточного минимума, что составляет 1 888,8 грн.

Для лиц с инвалидностью III группы установлено 60% прожиточного минимума, то есть 1 416,6 грн.

Священнослужители получают помощь в размере 50% прожиточного минимума, что равно 1 180,5 грн.

Лица в возрасте от 65 лет получают 30% прожиточного минимума, то есть 708,3 грн.

Если общая сумма помощи не достигает прожиточного минимума, предоставляется дополнительная адресная помощь, покрывающая разницу (постановление КМУ от 26.03.2008 №265).

Срок выплаты социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию в Украине

Лица в возрасте 65 лет и старше — пожизненно.

Лица с инвалидностью — на весь период действия инвалидности.

Дети умершего кормильца — до 18 лет, а для детей, которые учатся, до завершения обучения, но не более 23 лет. Для детей-сирот — до 23 лет.

Перерасчет производится автоматически, без дополнительного обращения при изменении или установлении группы инвалидности и при повышении прожиточного минимума.

Документы для получения пособия

Для оформления пособия необходимо подать заявление, к которому прилагаются:

Паспорт, РНОКПП, трудовая книжка.

Декларация о доходах (не требуется для лиц с инвалидностью I группы и детей умершего кормильца).

Для недееспособных лиц:

Решение суда о признании недееспособным.

Решение о назначении опекуна (если есть).

Для детей умершего кормильца:

Свидетельство о рождении.

Документы, подтверждающие родственные связи с умершим кормильцем.

Свидетельство о смерти или решение суда о признании без вести пропавшим или объявлении умершим.

Справка из учебного заведения об обучении (при необходимости).

Документы, подтверждающие опеку или представительство (при необходимости).

Порядок подачи заявления на государственную социальную помощь

Заявление можно подать:

Лично — в сервисном центре Пенсионного фонда, ЦПАУ или через уполномоченных лиц территориальной общины.

Онлайн — через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение или портал Дія с квалифицированной электронной подписью.

По почте — на адрес территориального управления Пенсионного фонда.

Заявление подается лично заявителем или через представителя с нотариально заверенной доверенностью.

Источник : Пенсионный фонд

