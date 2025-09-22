В октябре изменений в выплатах пенсий не предвидится. Однако до 1 октября те, кто получает соцвыплаты, должны пройти очередную физическую идентификацию.

Факты ICTV узнавали, что изменится с 1 октября и стоит ли ожидать повышения пенсий.

Пенсии с 1 октября: кому следует пройти физическую идентификацию

С 1 июля 2025 года органы Пенсионного фонда начали выплату 39 видов государственных социальных пособий и социальных стипендий, которые ранее предоставлялись органами социальной защиты. Все, кто получает выплаты, должны до 1 октября 2025 года лично пройти обязательную идентификацию.

Сейчас смотрят

Пройти идентификацию можно:

лично в сервисном центре Пенсионного фонда (независимо от места регистрации);

с помощью видеосвязи;

авторизоваться в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью Дія.Підпис;

подтвердить в соответствующем консульстве Украины факт, что лицо является живым (для тех, кто проживает за рубежом).

Если идентификацию не пройти до 1 октября, то выплаты прекращаются.

Такое требование касается получателей:

социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью;

социальной помощи по уходу;

социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью;

государственной помощи в связи с беременностью и родами;

государственной помощи на детей, над которыми установлена опека или попечительство;

государственной помощи на детей одиноким матерям;

государственной помощи при рождении ребенка;

государственной помощи при усыновлении;

государственной соцпомощи малообеспеченным семьям;

государственной помощи на детей, больных тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, ДЦП, тяжелыми психическими расстройствами, инсулинозависимым сахарным диабетом, острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени;

государственной помощи на ребенка, получившего тяжелую травму, нуждающегося в трансплантации органа, нуждающегося в паллиативной помощи, которому не установлена инвалидность.

Пенсии с 1 октября: надбавки лицам старше 70 лет

Пенсионеры старше 70 лет могут получить надбавку при условии, что пенсия не превышает 10 340,35 грн.

Размер надбавки к пенсии 2025:

70-74 года – доплата 300 грн;

75-79 лет – 456 грн;

80+ лет – 570 грн.

За начислением надбавки не нужно обращаться в Пенсионный фонд – все происходит автоматически.

Одинокие пенсионеры старше 80 лет, которые по заключению врачебной консультативной комиссии нуждаются в постоянном уходе, также могут получить доплату к пенсии. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд и предоставить справку от врачебной комиссии, в которой указана необходимость постороннего ухода.

Если документ выдан ранее и имеет отметку бессрочно, он является действительным.

Кроме медицинской справки, необходимо предоставить документ о составе семьи; подтверждение, что нет трудоспособных родственников, и заявление в Пенсионный фонд.

Выплаты на Дія.Картку

Кабинет министров утвердил запуск Дія.Картки, на которую можно будет получать пенсии, помощь от международных организаций, выплаты для внутренних переселенцев, а также по программам єМалятко и Пакунок школяра.

Пенсии для военнослужащих

В июле в парламенте зарегистрировали законопроект №13461 о пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы. Народные депутаты предлагают включить в расчет пенсии вознаграждение, полученное во время военного положения. Сейчас документ находится на рассмотрении комитета Верховной Рады.

Напомним, что 15 сентября Кабинет министров принял проект государственного бюджета на 2026 год. Так, на пенсии в 2026 году предусматривается 1 трлн 27 млрд грн (+123,4 млрд грн к 2025 году). Также пенсии проиндексируют.

На социальную сферу закладывают 467,1 млрд грн (+45,3 млрд грн к 2025 году) – это включает помощь ВПЛ, поддержку лиц с инвалидностью и протезирование, єЯсла, Пакунок школяра.

Заложено и финансирование мероприятий по поддержке демографического развития в размере 24,5 млрд грн, включая дородовую поддержку, единовременные выплаты при рождении ребенка и помощь по уходу за ребенком до 1 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.