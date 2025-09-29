В октябре 2025 года украинских водителей могут ждать новые ценовые колебания на заправках.

Есть ли основания для удешевления топлива и что будет со стоимостью бензина, дизеля и газа, рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторинок Александр Сиренко.

Что будет с ценами на топливо в октябре 2025 года

Эксперт уверяет, что в октябре 2025 года есть все предпосылки для снижения стоимости бензина и дизеля.

Однако сети украинских АЗС, которые самостоятельно устанавливают цены на топливо, не спешат внедрять изменения из-за высокой конкуренции и плохой реализации нефтепродуктов.

— Весь сентябрь нефть торговалась в том же диапазоне, что и в августе. Отметку $68 за баррель она достигала только дважды, а остальное время держалась на уровне $65-66. При такой цене бензин и дизель в Украине должен стоить 50-55 грн за литр. Но стоит дороже, на некоторых АЗС цена достигает 60 грн/литр, — пояснил Александр Сиренко.

Что касается газа на АЗС, то ситуация остается стабильной. Эксперт прогнозирует снижение стоимости примерно на 50 копеек в октябре 2025 года, а также отмечает, что внешние котировки не позволяют существенно снизить цену на сжиженный газ.

— Мы анализируем аукционы на внутреннем рынке, и они показывают, что пока сохраняется баланс: оптовая цена держится около 29 грн, а розничная — на уровне 33-34 грн. Фактически есть потенциал снизить розничную цену хотя бы на 50 копеек, однако цена для потребителей пока стабильна. К тому же в сентябре оптовый рынок стал еще более доступным, — рассказал Сиренко.

