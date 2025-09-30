По состоянию на сентябрь 2025 года, в соответствии с законодательством Украины, минимальная заработная плата составляет 8 000 гривен. Размер минимальной заработной платы влияет на уровень доходов населения, социальные выплаты, а также на формирование фонда оплаты труда на предприятиях всех форм собственности.

Факти ICTV узнавали, как изменится минимальная заработная плата в 2026 году и стоит ли ожидать повышения.

Какая минимальная зарплата будет в 2026 году

В 2026 году в Украине ожидается повышение как минимальной заработной платы, так и пенсионных выплат. Правительство уже заложило в бюджете постепенный рост этих показателей, однако суммы, которые планируется установить, вызвали неоднозначную реакцию.

В проекте государственного бюджета на 2026 год предусмотрено установление минимальной зарплаты на уровне 8 647 грн в месяц, что соответствует 52 грн в час.

Увеличение выглядит довольно скромным — всего на 8,6%, что фактически лишь компенсирует инфляционные потери и не обеспечивает реального роста доходов. Для украинцев, получающих минимальную зарплату, это повышение не будет иметь существенного влияния, особенно если учесть налог на доходы физических лиц и военный сбор. В результате “чистая” минимальная зарплата составит около 6 658 грн.

Какой будет минимальная зарплата в 2026 году

В Бюджетной декларации на 2026–2028 годы, которую еще во время своей каденции представил бывший премьер-министр Денис Шмыгаль, приведены несколько другие цифры:

в 2025 году — 8688 грн;

в 2027 году — 9374 грн;

в 2028 году — 10059 грн.

Эти суммы должны отражать постепенный рост, однако следует понимать, что такой прогноз является ориентировочным. Точные цифры будут напрямую зависеть от состояния экономики и хода войны, ведь предсказать влияние военных действий на макроэкономическую ситуацию заранее невозможно.

На сегодняшний день минимальная заработная плата в Украине установлена на уровне 8 000 гривен в месяц, или 48 гривен в час. Такой размер определен Законом Украины О Государственном бюджете на 2025 год и действует с 1 января.

