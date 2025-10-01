Сегодня Украина получила транш от Европейского Союза в размере €4 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Он обеспечен за счет доходов от замороженных активов Центрального банка РФ.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко.

Транш от ЕС из замороженных активов РФ

В целом в рамках инструмента ERA Минфин уже привлек от ЕС €14 млрд из предусмотренных €18,1 млрд.

Ожидается, что оставшиеся средства Украина получит до конца 2025 года.

Привлеченное финансирование может быть направлено на приоритетные расходы государственного бюджета в социальной сфере, на оборону и восстановление.

— С февраля 2022 года Европейский Союз является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине – €62,5 млрд. Средства ERA стали важным инструментом обеспечения бюджетных потребностей в 2025 году. Дальнейшее использование замороженных активов РФ для нужд Украины остается на повестке встреч с европейскими коллегами, – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Механизм стран-членов G7 ERA предусматривает предоставление Украине кредита, который погашается за счет прибыли от замороженных российских суверенных активов.

В 2024–2025 годах страны G7 и ЕС уже предоставили Украине почти $28 млрд финансирования в рамках этого механизма.

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила символичность даты, когда Украина получила транш из замороженных российских активов.

Ранее сообщалось, что ЕС может предоставить Украине кредит из замороженных активов РФ , общая сумма которого может составить до €130 млрд.

