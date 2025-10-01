Пенсионный фонд Украины с 1 октября начал расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025–2026 годов. Для большинства семей этот процесс произойдет автоматически, без необходимости обращаться в фонд.

Субсидия определяется с учетом продолжительности отопительного сезона, который продлится с 16 октября по 15 апреля. Автоматически пересчитают также субсидии для домохозяйств, у которых ранее (летом) она была нулевой.

Факты ICTV узнавали, какие доходы учитываются для назначения субсидии.

Сейчас смотрят

Какие доходы учитываются для назначения жилищных субсидий

В ПФУ отметили, что при расчете учитывают доходы семьи за первые два квартала 2025 года. Пенсия принимается во внимание за август 2025 года, в размере начисленной суммы.

Тем, кто впервые хочет получить субсидию, а также тем, у кого изменился состав семьи или перечень жилищно-коммунальных услуг по состоянию на 1 октября, необходимо подать документы на назначение субсидии.

Также можно обратиться тем, кто ранее не получал субсидию из-за долгов за ЖКУ, если эти долги уже оплачены, оформлен договор реструктуризации или вопрос задолженности решается в суде.

Документы можно подавать несколькими способами:

лично в сервисном центре ПФУ,

по почте на адрес территориального органа фонда,

онлайн через веб-портал электронных услуг или мобильное приложение Пенсионный фонд.

Кроме того, подать документы можно через уполномоченных лиц общины, центры предоставления административных услуг и через портал Дія.

Если документы поданы в период с 1 октября по 30 ноября включительно, субсидия начисляется с начала отопительного сезона. Если же обратиться позже, выплаты начнут начисляться с месяца подачи заявления.

Какие доходы учитываются при назначении размера субсидии: перечень

При расчете жилищной субсидии учитывается средний месячный доход всех членов домохозяйства. Это означает, что при определении суммы помощи Пенсионный фонд смотрит на то, сколько в среднем денег получает семья ежемесячно.

Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 632 Некоторые вопросы выплаты государственной социальной помощи, в этот совокупный доход включают различные виды поступлений.

Какие доходы учитываются при назначении субсидии на зиму:

Заработная плата – деньги, которые получают члены семьи за работу по трудовому договору.

Денежное обеспечение военнослужащих – оклад военных, который учитывается после уплаты военного сбора (то есть только та часть, которая остается “на руки”).

Пенсия – все виды пенсионных выплат, которые получают члены семьи.

Стипендии, то есть финансовая помощь студентам или ученикам, но не учитывается социальная стипендия, которая назначается детям-сиротам или детям, лишенным родительской опеки.

Социальные выплаты и льготы – например, льготы на оплату коммунальных услуг, покупку твердого топлива или сжиженного газа. В то же время субсидия на аренду жилья с апреля не учитывается в совокупном доходе.

Пособие по безработице и страховые выплаты, а также деньги, выплачиваемые государством или страховыми компаниями.

Денежные переводы из-за границы, все поступления из-за пределов Украины.

Дивиденды от ценных бумаг, прибыль от акций, облигаций и других финансовых инструментов.

Алименты, согласно постановлению № 303

Другие доходы, включая средства от аренды земли, продажи имущества или любых других источников, приносящих деньги членам семьи.

Какие доходы учитываются при назначении субсидии для ФЛП

Особые правила действуют для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Согласно пункту 9 Постановления № 632.

Предприниматели на упрощенной системе налогообложения учитываются не по реально полученному доходу, а по фиксированному размеру, который зависит от группы плательщика:

Первая группа – один месячный минимум;

Вторая группа – две минимальные заработные платы;

Третья группа – три минимальные заработные платы.

При этом для физических лиц — предпринимателей, которые избрали упрощенную систему налогообложения и являются плательщиками единого налога первой — четвертой групп, не учитывается доход от осуществления предпринимательской деятельности, информация о котором представлена ГНС по запросу органа социальной защиты населения/органа Пенсионного фонда Украины.

Система налогообложения и группа плательщика единого налога определяются за последний месяц периода, за который считают доходы для расчета субсидии.

Источник : Пенсионный фонд

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.