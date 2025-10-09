Правительство Украины неоднократно поднимало тему повышения зарплат военнослужащих, однако главным препятствием остается отсутствие определенных источников финансирования.

Факты ICTV спросили у руководителя Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, повысят ли зарплаты военным в 2026 году и где можно взять деньги.

Повышение зарплат военным в 2026 году: что известно

Сейчас в правительстве активно обсуждаются различные аспекты повышения заработных плат для военнослужащих. Неоднократно этот вопрос поднимался народными депутатами, а летом 2025 года была зарегистрирована петиция № 41/007937-25еп, которая набрала более 25 000 голосов. В ней предлагалось повысить основные виды денежного обеспечения военнослужащих до 42 000 грн в месяц.

В ответе отмечается, что в условиях военного положения главным приоритетом государственного бюджета остается финансирование сектора безопасности и обороны. Каждая гривна, собранная в бюджет, направляется на обеспечение сил безопасности и обороны вооружением, техникой, боеприпасами, а также на повышение мотивации военнослужащих, в частности тех, кто непосредственно выполняет боевые задачи в районах ведения боевых действий.

В соответствии с Законом Украины от 19 ноября 2024 г. № 4059-ІХ О Государственном бюджете Украины на 2025 год, общий ресурс на безопасность и оборону предусмотрен в размере 2 224,8 млрд грн.

Правительство подчеркнуло, что вопрос дальнейшего повышения размера денежного обеспечения военных должен рассматриваться комплексно, с учетом реальных финансовых возможностей государства и приоритетных потребностей сектора безопасности и обороны. Прежде всего, в военное время финансирование направляется на первоочередные задачи, связанные с отражением вооруженной агрессии Российской Федерации.

Повышение зарплат военным: где взять деньги

Олег Пендзин отметил, что вопрос финансирования безопасности и обороны Украины на следующий год является крайне важным. Экономист привел слова президента, согласно которым в 2026 году на войну необходимо 120 млрд долларов. Из них 60 млрд долларов предусмотрено в государственном бюджете, а остальные 60 млрд правительство рассчитывает получить от международных партнеров.

В то же время, поступят ли эти средства от партнеров, пока неизвестно. Соответственно, будет ли повышение зарплат военным, зависит от того, найдут ли власти источники финансирования.

— Зарплаты военнослужащих финансируются из средств, предусмотренных на безопасность и оборону, а не из социальных выплат, — пояснил эксперт.

Он подчеркнул, что вопрос повышения денежного обеспечения военных действительно волнует правительство, и неоднократно президент и дипломатический корпус обращались к партнерам в ЕС с просьбой взять на себя часть расходов на зарплаты. Ведь военные являются щитом и барьером, защищающим Европу от российской агрессии.

Возможно ли повышение зарплат военным

— Сейчас идет много обсуждений, но что будет реализовано на практике, станет известно после принятия бюджета на 2026 год. По моему мнению, в 2025 году существенного повышения зарплат военным ожидать не стоит. Проблема повышения оплаты труда заключается не только в желании украинской власти найти средства, но прежде всего в отсутствии четких источников финансирования, — пояснил экономист.

По словам экономиста, эти средства должны поступить от международных партнеров, поскольку расходов госбюджета недостаточно для значительного повышения зарплат.

Экономист подчеркнул, что на 2026 год предусмотрен бюджет на безопасность и оборону в размере 2,8 трлн гривен, что фактически соответствует расходам 2025 года (2,2 трлн плюс 700 млрд грн). То есть, в 2026 году средства на выплату зарплат военным будут, но для повышения ресурсов не хватит.

