Размер пенсии по возрасту в Украине определяется индивидуально для каждого человека на момент ее назначения.

Он зависит от двух основных факторов, а именно от продолжительности страхового стажа и уровня официальной заработной платы, с которой делались взносы в Пенсионный фонд.

Какой будет пенсия при зарплате 13 000 гривен, читайте в нашем материале.

Как рассчитать размер пенсии

Основная формула для расчета пенсии выглядит так:

П = Зп × Кс

где:

П — размер пенсии;

Зп — заработная плата для расчета пенсии;

Кс — коэффициент страхового стажа.

Зарплата 13 000 гривен: какой будет пенсия

Сколько будет пенсии при зарплате в 13 000 гривен, в первую очередь зависит от стажа и размера доходов в конкретный месяц. Зарплата для расчета пенсии (Зп) не является просто вашей текущей зарплатой.

Она рассчитывается как произведение средней зарплаты по Украине за три года перед назначением пенсии и индивидуального коэффициента зарплаты:

Зп = СЗ × Кзарп

где:

СЗ — средняя зарплата по Украине за три года перед назначением пенсии;

Кзарп — индивидуальный коэффициент зарплаты.

Индивидуальный коэффициент зарплаты определяется как соотношение вашей месячной зарплаты к средней по стране в этом же месяце:

Кзарп = Зарплата / Средняя_зарплата_по_стране

Например, если ваша зарплата составляет 13 000 грн, а средняя по стране в августе 2025 года — 19 813,71 грн, то коэффициент зарплаты будет:

Кзарп = 13 000 / 19 813,71 ≈ 0,66

То есть ваша зарплата за этот месяц примерно на 34% ниже средней по стране. Такой коэффициент определяется для каждого месяца работы, а затем находят среднее значение за весь период работы. В нашем примере средний коэффициент тоже берем 0,66. Тогда зарплата для расчета пенсии:

Зп = 15 057,09 × 0,66 ≈ 9 938 грн

На сайте Пенсионного фонда Украины указано, что для расчета пенсии в 2025 году учитывается средняя заработная плата по стране, с которой уплачивались страховые взносы в течение трех предыдущих лет — 2022, 2023 и 2024. Этот показатель составляет 15 057,09 гривен и служит базовым ориентиром при определении размера пенсионных выплат.

Вторым важным показателем является страховой стаж. Для выхода на пенсию в 60 лет в 2025 году нужно иметь минимум 32 года страхового стажа. Если стаж больше, пенсия будет выше. Коэффициент страхового стажа рассчитывается по формуле:

Кс = (Количество_месяцев_стажа) / 1 200

Например, если ваш стаж 35 лет:

Кс = (35 × 12) / 1 200 = 420 / 1 200 = 0,35

Подставляя все значения в формулу для пенсии, получаем:

П = Зп × Кс = 9 938 × 0,35 ≈ 3 478 грн

Итак, при зарплате 13 000 грн и стаже 35 лет ориентировочная пенсия составит примерно 3 470-3 500 грн в месяц.

Еще один показатель, который будет влиять на то, какая будет пенсия при зарплате 13 000 гривен, это год выхода на пенсию. Каждый год Пенсионный фонд определяет среднюю зарплату за последние три года, от которой ведутся все расчеты (в 2025 году, как писали выше, – это 15 057,09 грн). То есть пенсия может меняться в зависимости от того, в каком году вы уйдете на отдых.

Фактическая сумма пенсии может быть больше или меньше, поскольку при официальном расчете учитываются все коэффициенты зарплаты за каждый месяц работы, изменения средней зарплаты по стране в разные годы, возможные премии, надбавки и индексации. Пенсионный фонд Украины ежемесячно публикует официальные показатели средней зарплаты, поэтому каждый гражданин может уточнить свой индивидуальный коэффициент через электронный кабинет на сайте ПФУ.

