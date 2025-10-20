Россия начала наносить удары по конкретным объектам газопередачи, которые обеспечивают газом украинские города. Это часть изменения тактики российских войск.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, пишет РБК-Украина.

Россияне атакуют объекты газопередачи

— Мы видим, что враг начал атаковать некоторые объекты, называть их не буду, от которых зависит распределение природного газа на конкретный населенный пункт, — сказал Колесник.

Сейчас смотрят

По словам заместителя министра, эти объекты не являются стратегическими, “но враг все равно тестирует эту ситуацию, пытаясь уменьшить мощность транспортировки газа на конкретный ключевой объект теплоснабжения”.

Чиновник отметил, что сейчас усиливаются меры физической защиты этих объектов, чтобы предотвратить их поражение во время атак.

Колесник также заявил, что Украина планирует импортировать значительные объемы природного газа.

— Враг нанес удар по добыче. Есть последствия. И вот разницу того, что потеряли, фактически и есть цель сместить импортом, — пояснил он.

Заместитель министра считает, что “враг не остановится, и он это подтвердил тем, что только за начало октября мы получили более шести ударов, и они продолжаются”.

По его словам, Украина почти полностью выполнила план закачки газа в подземные хранилища перед отопительным сезоном — на 99,5%, однако импорт продолжится из-за снижения добычи.

Плановый объем закачки составил 13,2 млрд кубометров газа.

Напомним, ранее заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий говорил, что российские войска изменили тактику ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Теперь их главная цель — создать так называемую буферную зону в приграничных районах. Речь идет о Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Фото: Сергей Корецкий

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.