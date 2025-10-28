В ноябре 2025 года начнется новый отопительный сезон 2025-2026. Пенсионный фонд Украины проведет автоматическое перерасчет льгот для большинства получателей субсидий.

Более подробную информацию о начислении субсидий в ноябре 2025 года читайте в материале Фактов ICTV.

Субсидии в Украине на отопительный сезон 2025-2025

Пенсионный фонд Украины провел расчет жилищных субсидий на отопительный сезон 2025-2026 годов с 1 октября. Такой расчет будет выполняться автоматически для большинства граждан.

Сейчас смотрят

Домохозяйствам, чья субсидия в летний период равнялась 0,00 грн, размер выплат также будет пересмотрен автоматически.

Для лиц, которые отапливают жилые помещения исключительно твердым топливом (не имеют централизованного отопления и не используют природный газ или электроэнергию для отопления), законодательством предусмотрено предоставление жилищной субсидии или льготы на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Таким людям также могут предоставлять субсидию или льготу на оплату коммунальных услуг, таких как электричество, газ для приготовления пищи, водоснабжение и вывоз мусора или другие.

Субсидия 2025 на твердое топливо

Льгота на сжиженный газ, твердое и жидкое печное топливо предоставляется лицам, внесенным в Реестр лиц, имеющих право на льготы, один раз в год на один отопительный сезон. Для ее назначения подаются заявление по установленному образцу и справка о наличии печного отопления в жилом помещении.

Назначение жилищной субсидии или льготы на твердое топливо осуществляется с учетом общего дохода семьи.

Однако есть категория граждан, которым предоставляются такие льготы, несмотря на полученные доходы. Среди них — участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, члены семьи защитников Украины и погибших (умерших) ветеранов войны.

Субсидия 2025: размер помощи на закупку твердого топлива

Ряд граждан могут получить материальную помощь на приобретение твердого топлива от международных партнеров.

Люди, которые живут в домах с печным отоплением на территориях, где происходили или продолжаются боевые действия (в Сумской, Харьковской, Херсонской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Черниговской областях), могут получить единовременную денежную помощь на покупку твердого топлива.

Ее выплачивают за средства международных доноров. Список таких территориальных общин утверждается областными госадминистрациями или военными администрациями.

Денежная помощь на приобретение твердого топлива предоставляется единовременно на отопительный сезон в размере 19,4 тыс. грн на домохозяйство.

Будут ли субсидии, если есть долги за коммуналку

Субсидия не предоставляется, если домохозяйство имеет задолженность за коммунальные услуги более чем за три месяца, а на момент обращения эта задолженность превышает 680 грн (40 необлагаемых минимумов).

Это предусмотрено пунктом 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета министров Украины от 21.10.1995 № 848.

Порог задолженности, который дает право на назначение жилищной субсидии, для детских домов семейного типа, многодетных и приемных семей составляет 4 тыс. грн.

Но субсидию могут назначить, если потребитель подтвердил уплату задолженности, заключил договор о ее реструктуризации или обжаловал сумму в суде (имея постановление об открытии дела).

Внутренне перемещенным лицам, проживающим в жилье без договора аренды, задолженность не учитывают при назначении субсидии, если она возникла до получения справки ВПЛ.

В Пенсионном фонде Украины напомнили, что в заявлении указывается перечень услуг, на которые лицо хочет получить субсидию. Субсидия предоставляется только на те услуги, по которым нет задолженности.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.