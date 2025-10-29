Полномасштабная война продолжает существенно менять повседневные решения украинцев — от того, что они кладут в продуктовую корзину, до того, как определяют для себя понятие здорового образа жизни.

На New Food Summit 2025 исследовательская компания Gradus представила результаты третьей волны специального исследования о том, как полномасштабная война влияет на пищевое поведение украинцев.

Влияние войны: более половины украинцев изменили пищевые привычки

56% опрошенных отмечают, что их рацион изменился под влиянием войны, что на 7 пунктов больше, чем в прошлом году.

Главные факторы этих изменений — рост цен, психологический стресс и последствия атак, которые влияют на быт и ритм жизни.

Для женщин и людей 55+ лет особенно ощутимым является влияние эмоционального истощения и нарушения сна — эти факторы сильнее влияют на регулярность питания и выбор продуктов.

Бюджет на продукты продолжает сокращаться

Несмотря на адаптацию к новой реальности, украинцы все еще вынуждены экономить. Доля тех, кто сократил расходы на продукты, выросла с 67% до 72%.

Меньше всего сокращают продовольственные бюджеты жители Киева и Западного региона, где уровень доходов традиционно выше. Восток и Юг демонстрируют наибольшую экономию.

На чем экономят украинцы

Большинство респондентов пытаются ограничивать кондитерские изделия, снеки и деликатесы.

Женщины чаще отказываются от сладкого (54%), в то же время молодежь менее склонна экономить на алкогольных напитках (26%).

Таким образом, украинцы сознательно упрощают потребление, сосредотачиваясь на базовых продуктах и минимизируя “эмоциональные” покупки.

— Полномасштабная война сделала питание для украинцев не просто физиологической потребностью, а частью механизма выживания. Через еду мы пытаемся упорядочить жизнь, найти стабильность и хоть какую-то нормальность в ежедневном стрессе, — отметила социолог, основательница и директор Gradus Research Евгения Близнюк.

Что известно об опросе

Исследование проведено исследовательской компанией Gradus методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus.

Выборка отражает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тыс. в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону, за исключением временно оккупированных территорий и территорий ведения активных боевых действий.

Период проведения поля: волна 1 — 8 октября 2024 года, волна 2 — 9 октября 2025 года. Размер выборки: 1 тыс. респондентов.

