Зимняя помощь 2025 – кто получит 1 000 и 6 500 грн
- В декабре украинцы получат 1000 грн в рамках программы зимней поддержки на самые насущные нужды.
- Отдельные категории смогут получить 6500 грн, в частности семьи с детьми.
- Потратить деньги можно на коммунальные платежи, еду, лекарства и теплую одежду.
В 2025 году правительство планирует ввести программу Зимняя поддержка, знакомую украинцам с прошлой зимы. Правительство планирует выплатить по 1000 гривен каждому гражданину, а родители смогут оформить помощь и для детей. Более подробную информацию о программе Зимняя поддержка 2025 обещают обнародовать до середины ноября, хотя некоторые ключевые моменты уже известны.
Что известно о разовой помощи от государства в рамках Зимней поддержки, читайте в нашем материале.
1 000 гривен в декабре: кто получит
О выплатах сообщили президент Владимир Зеленский и министр социальной политики Денис Улютин во время эфира Единые новости. Президент поручил правительству подготовить программу помощи, которая заработает в декабре.
По его словам, выплата 1 000 гривен будет организована по той же схеме, что и в прошлом году. Средства можно будет потратить на самое необходимое, в частности на коммунальные услуги, продукты, лекарства, транспорт и другие базовые потребности. Деньги по программе Зимняя поддержка 2025 будут предоставляться всем гражданам, которые обратятся за ней в декабре.
Кто получит 6 500 зимней поддержки
Отдельные категории граждан получат единовременную выплату 6 500 от государства. Как рассказал министр социальной политики Денис Улютин в эфире телемарафона Единые новости, такую помощь смогут получить не все.
Кто получит 6 500 гривен в декабре:
- семьи с детьми, находящимися под опекой или попечительством, в частности дети с инвалидностью, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;
- дети из малообеспеченных семей;
- лица с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;
- одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.
Улютин отметил, что средства можно будет потратить на продукты питания, лекарства, теплую одежду и коммунальные услуги.