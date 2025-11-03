В 2025 году правительство планирует ввести программу Зимняя поддержка, знакомую украинцам с прошлой зимы. Правительство планирует выплатить по 1000 гривен каждому гражданину, а родители смогут оформить помощь и для детей. Более подробную информацию о программе Зимняя поддержка 2025 обещают обнародовать до середины ноября, хотя некоторые ключевые моменты уже известны.

Что известно о разовой помощи от государства в рамках Зимней поддержки, читайте в нашем материале.

1 000 гривен в декабре: кто получит

О выплатах сообщили президент Владимир Зеленский и министр социальной политики Денис Улютин во время эфира Единые новости. Президент поручил правительству подготовить программу помощи, которая заработает в декабре.

По его словам, выплата 1 000 гривен будет организована по той же схеме, что и в прошлом году. Средства можно будет потратить на самое необходимое, в частности на коммунальные услуги, продукты, лекарства, транспорт и другие базовые потребности. Деньги по программе Зимняя поддержка 2025 будут предоставляться всем гражданам, которые обратятся за ней в декабре.

Кто получит 6 500 зимней поддержки

Отдельные категории граждан получат единовременную выплату 6 500 от государства. Как рассказал министр социальной политики Денис Улютин в эфире телемарафона Единые новости, такую помощь смогут получить не все.

Кто получит 6 500 гривен в декабре:

семьи с детьми, находящимися под опекой или попечительством, в частности дети с инвалидностью, воспитанники приемных семей и детских домов семейного типа;

дети из малообеспеченных семей;

лица с инвалидностью I группы среди внутренне перемещенных лиц;

одинокие пенсионеры, получающие надбавку на уход.

Улютин отметил, что средства можно будет потратить на продукты питания, лекарства, теплую одежду и коммунальные услуги.

