Украинцы сообщают, что по состоянию на 4 ноября до сих пор не получили выплаты по программе Национальный кэшбэк за август и сентябрь. Об этом говорится в комментариях под публикацией на странице Дія в Facebook.

Почему не приходит национальный кэшбэк за август и сентябрь, читайте в нашем материале.

Нет выплат национального кэшбэка за август и сентябрь: что ответили в Дія

Одна из пользовательниц, Ирена Вовк, рассказала, что до сих пор не получила денег даже за август, хотя уже должны были поступить выплаты за сентябрь.

В Дія объяснили, почему не начислили национальный кэшбэк за август и сентябрь. Дія является лишь техническим администратором сервиса — то есть отображает информацию о начислениях и выплатах, но не осуществляет сами выплаты и не отвечает за их проведение. Данные о кэшбэке, по их словам, поступают из информационно-коммуникационной системы Сделано в Украине, которая принадлежит Министерству экономики Украины и работает при его поддержке.

— Очень хотим стать супергероями для вас и как можно скорее сообщить хорошие новости, однако пока ожидаем информацию о зачислении от партнеров, — подчеркнули в Дія.

Национальный кэшбэк за август: почему не пришел

В Министерстве экономики еще в октябре прокомментировали задержку, объяснив, что выплата Национального кэшбэка за август находится на этапе активной обработки. По данным Минэкономики, объем выплат является рекордным, поэтому процесс длится дольше, чем обычно.

Тогда в ведомстве заверили, что все участники программы получат свои средства в полном объеме после завершения технических процедур. Министерство совместно с партнерами уже работает над тем, чтобы как можно быстрее зачислить деньги участникам программы.

Но сейчас уже ноябрь, а выплаты национального кэшбэка за август и сентябрь до сих пор нет.

Почему не приходит кэшбэк: причины

Иногда случаются ситуации, когда кэшбэк по программе Национальный кэшбэк не начисляется сразу. После покупки должно пройти не менее суток. Счетчик кэшбэка обновляется на следующий день после осуществления оплаты, поэтому следует немного подождать.

Чтобы кэшбэк начал начисляться, необходимо завершить активацию программы Национальный кэшбэк в приложении Дія. Для этого нужно:

обновить приложение до последней версии;

авторизоваться и открыть раздел Сервисы, Национальный кэшбэк;

нажать «Начать», чтобы запустить счетчик начислений;

убедиться, что добавлена банковская карта для получения выплат.

Выплаты осуществляются исключительно на специальную карту Национальный кэшбэк. Открыв ее через приложение, пользователь автоматически присоединяется к программе и может ежемесячно получать компенсации за покупки украинских товаров.

Некоторые банки требуют отдельное разрешение на обработку платежей, связанных с программой кэшбэка. Рекомендуется проверить настройки мобильного приложения банка и предоставить соответствующее разрешение. Без этого начисление 10% за покупки украинских товаров невозможно.

Иногда технические неисправности или отсутствие настройки кассы могут помешать автоматическому начислению. Технические команды магазинов постепенно устраняют такие ошибки, поэтому кэшбэк может быть доступен при следующих покупках.

Не все украинские товары зарегистрированы для участия в Национальном кэшбэке. Проверить их можно на официальном сайте программы или с помощью сканера штрих-кодов в Дія. Если функция сканирования отсутствует, стоит обновить приложение. Стоит отметить, что маркировка Сделано в Украине не гарантирует участия товара в программе.

Если магазин, в котором совершена покупка, не зарегистрирован в программе, кэшбэк не будет начислен. Список партнерских торговых точек доступен на официальном сайте программы.

Кэшбэк начисляется только за безналичные операции, совершенные картой. Выплаты осуществляются только через уполномоченные банки. Рекомендуется проверить перечень таких банков на сайте программы.

