Жизнь с младенцем бывает непростой, и семья нуждается в поддержке. Государство оказывает помощь, чтобы облегчить финансовую нагрузку. Она касается не только матери, но и отца или опекунов, которые ухаживают за ребенком. Такие выплаты помогают сосредоточиться на самом важном. А именно на здоровье и развитии малыша.

Какими будут выплаты при рождении ребенка в 2026 году, читайте в нашем материале.

Изменится ли размер выплат при рождении ребенка в 2026 году

Верховная Рада Украины приняла закон №13532, направленный на усиление государственной поддержки семей и создание условий, позволяющих совмещать родительство с профессиональной жизнью. Документ предусматривает ряд финансовых и социальных инициатив, которые должны облегчить уход за детьми и поддержать молодые семьи.

Согласно тексту законопроекта, обнародованному на сайте Верховной Рады, женщины, не имеющие страховки, смогут получить денежную помощь во время беременности.

Кроме того, при рождении ребенка семья получит единовременную выплату в размере 50 тысяч гривен, а также ежемесячное пособие по 7 тысяч гривен для ухода за младенцем до достижения им одного года.

Новые социальные программы

Закон также предусматривает введение нескольких государственных инициатив, среди которых:

єЯсла — программа для родителей, которые после рождения ребенка возвращаются на работу;

єСадок — поддержка семей с детьми от трех до шести лет;

сохранение программы Пакет малыша;

новый Пакет школьника — помощь для детей, которые идут в первый класс;

усиленная поддержка семей, воспитывающих детей с инвалидностью.

Как подчеркнули в Верховной Раде, основная цель инициативы — создать современную систему поддержки семей, которая будет стимулировать рождаемость и поможет совмещать воспитание детей с профессиональной деятельностью. Закон должен обеспечить комплексную поддержку родителей на всех этапах — во время беременности, после родов и в первые годы жизни ребенка.

