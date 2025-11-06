Государственная служба статистики Украины обнародовала индекс потребительских цен (ИПЦ) за сентябрь 2025 года. Именно этот показатель используется для расчета коэффициента индексации, который применяется при начислении зарплат в ноябре.

Каковы суммы индексации зарплаты в ноябре 2025 года, читайте в нашем материале.

Будет ли индексация зарплаты в ноябре 2025 года

Согласно действующему законодательству (ч. 1 ст. 4 Закона №1282 и п. 1-1 Порядка №1078), индексация заработной платы проводится тогда, когда рост ИПЦ превышает 103%. Расчет коэффициента индексации осуществляется нарастающим итогом.

Сейчас смотрят

В начале 2025 года, в соответствии со статьей 34 Закона О Государственном бюджете на 2025 год, все накопленные суммы индексации были аннулированы. Поэтому базовым месяцем для новых расчетов стал январь 2025 года — его показатель ИПЦ принят за 1 (100%). Выплаты индексации, начисленные до конца 2024 года, в январе не осуществлялись. Это подтвердило и Министерство социальной политики.

Какова сумма индексации в ноябре 2025 года

С февраля 2025 года ИПЦ снова начали подсчитывать по нарастающей сумме. Только в июле показатель превысил порог в 103%, что и дало основание впервые за год проводить индексацию заработной платы.

Для работников, у которых базовым месяцем остается январь 2025 года, коэффициент индексации зарплат в ноябре составляет 4,4%, а сумма индексации — 133,23 грн за полный месяц. Если же повышение оклада произошло в феврале, размер индексации составит 3,5%, или 105,98 грн.

Такие же размеры индексации сохранялись в течение нескольких предыдущих месяцев — с июля по октябрь 2025 года.

В случае повышения должностных окладов с марта 2025 года и позже, право на индексацию зарплат в ноябре 2025 года не возникает, поскольку нарастающий показатель индекса потребительских цен еще не превысил установленный законом порог в 103%.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.