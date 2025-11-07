По состоянию на 1 ноября 2025 года международные резервы Украины составили $49,52 млрд – это рекордное значение за весь период независимости страны — и на 6,4% превышают показатель на начало октября.

Об этом сообщил Национальный банк Украины в пятницу.

Международные резервы Украины в октябре

– Рост международных резервов в октябре обусловлен значительными поступлениями от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты и долговые выплаты государства в иностранной валюте, – отметил НБУ.

По опубликованным данным, на 1 ноября 2025 года доля долларовых активов в международных резервах Украины составила 68,3%, по сравнению с 64,2% в сентябре и 88,9% на ту же дату 2024 года.

В то же время в октябре доля евро в международных резервах снизилась до 23,7% по сравнению с 27,5% в сентябре и 2,4% на соответствующую дату прошлого года.

Доля золота на 1 ноября 2025 года составила 7,1% против 7,2% месяцем ранее и 6,7% на ту же дату 2024 года.

