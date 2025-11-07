От осведомленности о своих правах и обязанностях при управлении транспортом зависит и безопасность на дороге, и возможность избежать штрафов или конфликтов с законом. Украинское законодательство устанавливает четкие правила, которых должен придерживаться каждый водитель, однако в периоды перемен или военного положения действуют определенные исключения, из-за чего многие путаются в нюансах.

В течение скольких дней можно заменить водительское удостоверение без штрафов, читайте в нашем материале.

Сколько дней есть, чтобы заменить водительское удостоверение, выданное на 2 года, без штрафов

По правилам, управлять автомобилем могут только те граждане, которые имеют действующее национальное водительское удостоверение Украины соответствующей категории. Если же право на управление ограничено судом или другими органами (например, из-за административных нарушений или лишения прав), такое лицо не имеет права садиться за руль.

Это определено Положением о порядке выдачи водительских удостоверений, принятым еще в 1993 году Кабинетом Министров. Этот документ устанавливает, что обычное водительское удостоверение выдается сроком на 30 лет, а временное — только на 2 года. Временные права обычно получают новички после сдачи экзаменов.

Они имеют определенные ограничения, среди которых:

запрет превышать скорость более 70 км/ч;

обязанность избегать серьезных нарушений правил дорожного движения;

невозможность работать водителем профессионально.

По истечении двух лет водитель может заменить временное удостоверение на постоянное. Для этого необходимо, чтобы в течение этого периода не было более двух административных нарушений и чтобы лицо не имело судимости по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение ПДД, повлекшее тяжкие последствия). На это отводится 10 дней.

Когда срок действия удостоверения истекает, документ автоматически становится недействительным. Если же водитель продолжает им пользоваться, это расценивается как управление без права на вождение.

Какой штраф за несвоевременную замену водительского удостоверения

До введения военного положения размер штрафа за несвоевременную замену временного водительского удостоверения составлял 3 400 гривен.

После начала полномасштабного вторжения России правительство приняло постановление Кабмина №184 от 3 марта 2022 года, которое временно смягчает эти требования. Согласно ему, если срок действия удостоверения истек во время военного положения, водитель может продолжать пользоваться им до его завершения. Это исключительное правило, введенное для того, чтобы граждане, которые не имеют возможности обновить документы из-за боевых действий или перемещения, могли легально пользоваться транспортом.

Таким образом, во время военного положения штраф за несвоевременную замену временного водительского удостоверения не применяется. Однако важно помнить: это временная норма. После того, как военное положение будет отменено, водители, которые не успеют обменять свои документы, рискуют снова попасть под действие штрафов.

Что советуют в МВД

Министерство внутренних дел призывает не ждать официального завершения военного положения, а по возможности заранее обновить документы. Сделать это сейчас значительно проще, ведь процедура упрощена. Обмен можно оформить:

через электронный кабинет водителя на сайте ГСЦ МВД;

в мобильном приложении Дія;

непосредственно в сервисном центре МВД по предварительной записи.

