Национальный кэшбэк — это государственная программа, которая возвращает часть денег (кэшбэк) за определенные покупки гражданам.

Кэшбэк начисляется за покупки в магазинах, участвующих в программе. Однако уже в течение двух месяцев наблюдаются задержки в зачислениях и выплатах.

Почему не отображается накопленный кэшбэк за сентябрь в Дія, читайте в нашем материале.

Национальный кэшбэк за сентябрь в Дія: почему не отображается

Некоторые пользователи на платформе Дія пожаловались, что деньги за август так и не поступили на счета. К тому же не отображается накопленный кэшбэк за сентябрь в Дія.

Причины, почему не отображается накопленный кэшбэк за сентябрь в Дія:

Начисления и выплаты кэшбэка производятся с небольшой задержкой, иногда это может занимать несколько дней после окончания месяца из-за проверки данных.

Превышение прогнозируемого количества участников, следовательно, если участников программы больше, чем ожидалось, проверка и начисление кэшбэка занимают больше времени.

Проблемы с банковскими реквизитами или приложением. В таком случае стоит проверить, правильно ли указаны данные карты и обновлено ли приложение Дія.

Иногда перед выплатой проводятся внутренние финансовые процедуры и подтверждение сумм.

Задержка отображения кэшбэка за сентябрь в Дія и почему нет выплат

В Минэкономики сообщили, что выплаты по программе Национальный кэшбэк за август состоятся на следующей неделе в полном объеме. Сейчас продолжаются завершающие технические процедуры перед их переводом.

Как пояснили в ведомстве, задержка связана с процессом согласования, ведь фактическое количество участников оказалось больше, чем первоначально ожидалось. Августовские выплаты станут рекордными за всю историю программы — 509 млн грн.

Следующим этапом стартуют выплаты за сентябрь. В ведомстве и в дальнейшем будут информировать о ходе возобновления выплат.

Программа Национальный кэшбэк является государственным механизмом поддержки украинского производства. Каждая покупка отечественного товара способствует укреплению экономики.

Координацию программы осуществляет Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины, в реализации проекта участвуют Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба, Ощадбанк и другие уполномоченные банки.

Технологическим партнером программы выступает международная платежная система Mastercard, операционным — компания Visa.

По информации Минэкономики, на данный момент в программе зарегистрировано более 7,3 млн участников (+4,2 млн с начала года), более 1 860 украинских производителей и почти 400 тыс. товаров. Общая сумма начисленного кэшбэка превысила 5 млрд грн, а объем приобретенных отечественных товаров превысил 38,5 млрд грн, что повысило внутреннее потребление на 8% в пищевой, легкой и фармацевтической промышленности.

Программа также способствует детенизации, ведь все операции проходят безналичным путем, благодаря чему объем cashless-расчетов в розничной торговле вырос на 12%. Это ощутимый эффект для экономики: растет производство, появляются новые рабочие места и увеличиваются налоговые поступления.

