Выплаты по программе Национальный кэшбэк начисляются до конца следующего месяца за предыдущий период.

То есть, за август выплаты должны были быть осуществлены до конца сентября, однако украинцы до сих пор не получили средств ни за август, ни за сентябрь.

Когда будет выплата кэшбэка за сентябрь, читайте в нашем материале.

Когда выплатят кэшбэк за сентябрь и август: почему нет денег

11 ноября в Минэкономики сообщили, что началась выплата за август 2025 года в рамках программы Национальный кэшбэк.

В ближайшие дни участники программы получат от государства 509 млн грн, и это самая большая ежемесячная компенсация за покупки товаров украинского производства с момента запуска программы. Для сравнения, в августе 2024 года выплаты составили 342 млн грн, поэтому в этом году сумма почти в полтора раза больше.

Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Андрей Телюпа, программа Национальный кэшбэк доказывает эффективность государственных экономических инструментов даже в сложные военные времена. Каждая гривна, возвращенная потребителю, стимулирует спрос на украинские товары, поддерживает рабочие места и обеспечивает стабильность внутреннего рынка.

Эта инициатива является примером того, как взаимодействие государства, бизнеса и граждан приносит реальный экономический эффект.

За август украинцы приобрели украинские товары почти на 5,1 млрд грн, а более 3,6 млн покупателей поддержали отечественных производителей, внеся свой вклад в развитие экономики.

Сегодня к программе Национальный кэшбэк присоединились более 1 860 компаний из разных отраслей — от пищевой и легкой промышленности до фармацевтики и книжного рынка. Каждый новый участник получает дополнительные возможности для развития и повышения конкурентоспособности на внутреннем рынке.

С начала 2025 года покупателям уже выплачено около 4 млрд грн кэшбэка.

Кэшбэк за сентябрь: когда будет выплата

Государственная инициатива Национальный кэшбэк продолжает работать, ведь ее не прекращали, а недавняя пауза в выплатах была связана с техническими процедурами согласования, сообщил глава Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев в комментарии для информационного агентства Интерфакс.

По его словам, выплата средств за август будет произведена в ближайшее время, ведь сейчас продолжаются завершающие технические шаги перед запуском процесса.

Министр уточнил, что задержка возникла из-за неожиданно большого количества участников программы, которое существенно превысило предварительные прогнозы.

Он подчеркнул, что августовская выплата станет самой большой с момента запуска Национального кэшбэка. После этого государство начнет выплаты национального кэшбэка за сентябрь.

Соболев также напомнил, что Национальный кэшбэк является эффективным инструментом поддержки украинских производителей, который демонстрирует положительные результаты и высокий уровень заинтересованности бизнеса.

Чиновник поблагодарил украинцев, которые пользуются этой государственной инициативой, ведь каждая покупка украинского товара способствует укреплению национальной экономики.

Как работает программа

Кэшбэк в размере 10% начисляется за покупку около 400 тыс. зарегистрированных товаров украинского производства.

Чтобы получить возврат, покупки следует совершать в торговых точках, участвующих в программе. Проверить товар можно с помощью сканера штрихкодов в приложении Дія или на сайте Зроблено в Україні.

