В Министерстве образования и науки заявили, что работают над повышением оплаты труда учителей и преподавателей вузов. Там прогнозируют, что в 2026 году зарплаты работников образования могут вырасти, если финансовые возможности государства это позволят.

Окончательный размер заработной платы педагогов в 2026 году будет зависеть от решений, заложенных в государственном бюджете на следующий год. Именно принятые нормы определят, вырастут ли оклады и надбавки для педагогов.

Какую минимальную зарплату получают учителя 1-4 классов, читайте в нашем материале.

Какова минимальная зарплата учителей начальных классов

Оплата труда украинских педагогов регулируется по тарифной системе. Размер базового оклада определяется по Единой тарифной сетке, поэтому он зависит от тарифного разряда, который имеет конкретный учитель.

В отличие от прожиточного минимума и минимальной заработной платы, тарифная ставка за первый разряд определяется постановлением №1298 через обновление примечаний к приложению 1. Поэтому размер минимальной зарплаты и прожиточного минимума не влияет непосредственно на должностной оклад в бюджетных учреждениях.

Последние изменения в приложение 1 были внесены Кабинетом министров в 2024 году. С тех пор базовый оклад работника первого тарифного разряда составляет 3 195 грн.

Учителя начальных классов обычно имеют 10-14 тарифные разряды.

Какова минимальная ставка учителя 1-4 классов:

Если посмотреть на должностные оклады по Единой тарифной сетке, можно увидеть, что для учителя, имеющего 10-й тарифный разряд, нужно умножить базовый оклад (3 195 грн) на коэффициент 1,82, и в результате получим 5 815 грн.

Для 11-го разряда коэффициент составляет 1,97, поэтому оклад равен 6 294 грн.

Для 12-го разряда коэффициент повышается до 2,12, поэтому минимальная зарплата составляет 6 773 грн.

Если это 13-й разряд, коэффициент равен 2,27, и, соответственно, оклад составляет 7 253 грн.

Для 14-го разряда коэффициент составляет 2,42, что дает 7 732 грн.

Итак, учитель начальных классов (1-4 классы) может получать от 5 815 до 7 732 грн, однако это только размер минимального должностного оклада. К нему добавляются различные доплаты и надбавки, о которых говорится ниже.

Таким образом, минимальная зарплата учителей 1-4 классов значительно выше должностного оклада.

К должностному окладу следует добавить и установленную правительством 10% надбавку. В таком случае размер минимальной заработной платы учителей начальных классов составляет примерно 6 400 грн.

Ведь: 5 815 +10% = 6 396,5 грн

Доплаты и надбавки к зарплате для учителей

К минимальной зарплате учителей начальных классов, то есть к базовому окладу, добавляются различные доплаты, которые зависят от условий работы.

В частности:

за классное руководство — 20% от ставки (примерно 1 100–1 200 грн);

за престижность труда — от 5% до 30% оклада;

за проверку тетрадей — 15%.

С 1 сентября правительство ввело дополнительную доплату для учителей, работающих в сложных или прифронтовых условиях, сообщили в Министерстве образования и науки.

Размер выплаты повысили с 2 000 до 4 000 грн в месяц (или около 5 200 грн до уплаты налогов). Для педагогов, имеющих нагрузку более одной ставки, сумма увеличивается пропорционально.

Таким образом, реальная зарплата учителя начальной школы может колебаться от 9 500 до более 11 500 грн, в зависимости от региона, типа школы и имеющихся надбавок.

