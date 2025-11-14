Президент Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает выплату 50 тыс. грн при рождении ребенка и введение новых видов государственной помощи семьям с детьми.

Текст закона обнародован на сайте Верховной Рады.

Документ определяет ряд социальных выплат, среди которых — помощь в период беременности и родов, выплаты при рождении ребенка в формате пакета малыша, помощь по уходу за ребенком до одного года, а также поддержка одиноких матерей и детей с инвалидностью.

Закон устанавливает, что право на получение помощи при рождении ребенка имеет один из родителей или опекун, если ребенок постоянно проживает с ним и подано заявление на назначение выплат.

К обращению необходимо приложить копии свидетельства о рождении или решения об установлении опеки.

В случае рождения двух или более детей пособие назначается отдельно на каждого.

Размер выплаты при рождении составляет 50 тыс. грн за одного ребенка.

Другие программы поддержки родителей

Предусмотрено также пособие женщинам в связи с беременностью и родами при отсутствии страхового стажа. Его размер определен как 7 тыс. грн в месяц.

Выплата Пакунок малюка может предоставляться в натуральной форме или в виде денежной компенсации — в зависимости от выбора родителей.

Получить пакет можно с 36 недели беременности, но не позднее чем через три месяца после рождения ребенка.

Пособие по уходу за ребенком до одного года устанавливается Государственным бюджетом Украины на уровне 7 тыс. грн в месяц. Для детей с инвалидностью эта сумма увеличивается на 50%.

Выплата єЯсла предоставляется тем, кто выходит на полный рабочий день после того, как ребенку исполнился один год.

Сумма пособия может достигать 8 тыс. грн в месяц и выплачивается до трехлетнего возраста ребенка. Для детей с инвалидностью размер увеличивается.

Ежемесячная выплата Садок (до 8 тыс. грн) назначается детям от трех до шести лет или до семи лет — для детей с особыми потребностями. Обязательное условие — трудоустройство матери или законного представителя на полный рабочий день.

Кроме того, законом предусмотрено, что в 2026 году первоклассники получат Пакет школьника в размере 5 тыс. грн для приобретения школьных принадлежностей, книг, одежды и обуви.

Новые виды денежной поддержки для семей начнут действовать с 1 января 2026 года. Их размер будет определяться ежегодно в законе о Государственном бюджете.

