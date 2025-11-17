Согласно постановлению Кабинета министров Украины от 21 июня 2022 г. №738, украинские предприниматели могут получить грантовые средства на развитие бизнеса. Что такое грант на собственное дело и как его получить — читайте в материале Фактов ICTV.

Грант на собственное дело: что это и кто может получить

Программа грантовой поддержки предпринимателей направлена на развитие собственного бизнеса и создание новых рабочих мест. Поэтому те украинцы, которые получат средства от государства, будут обязаны:

трудоустроить по крайней мере одного наемного работника;

осуществлять предпринимательскую деятельность в течение не менее трех лет;

своевременно уплачивать налоги с собственного дохода и заработной платы работников.

При условии выполнения этих обязательств сумма гранта не подлежит возврату. Но если предприниматель не создаст соответствующего сумме гранта количества рабочих мест, или прекратит деятельность раньше, чем через три года, или образуется налоговый долг, средства должны быть возвращены государству.

Подать заявку на получение гранта могут граждане Украины в возрасте от 18 до 65 лет, как зарегистрированные физические лица-предприниматели и предприятия, так и те, кто только собирается основать собственное дело, однако есть несколько ограничительных условий.

Заявители должны подтвердить, что:

не находятся на временно оккупированной территории Украины и не осуществляют там хозяйственную деятельность;

не ведут бизнес на территории России;

по отношению к ним не введены никакие санкции;

в отношению них не возбуждено дело о банкротстве;

не привлекались к уголовной ответственности за коррупцию;

не имеют налогового или других долгов перед государством.

Кроме того, ограничен перечень видов предпринимательской деятельности, имеющих право на грантовую поддержку. Гранты не предоставляются для следующих сфер деятельности:

предоставление финансовых услуг (в том числе страхование, обмен валют и др.);

производство и продажа напитков (пива, вина и др.);

выращивание табака, изготовление и продажа табачных изделий;

аренда недвижимого имущества и техники.

Как получить грант на собственное дело онлайн и офлайн

Заявку на получение гранта на бизнес в Украине можно подать онлайн через приложение Дія или обратиться в ближайшее отделение Ощадбанка.

Для того, чтобы подать онлайн-заявку, необходимо:

Зарегистрироваться или авторизоваться на портале Дія (необходим BankID или электронная подпись). Заполнить форму заявки. форме. Прикрепить бизнес-план по установленной Подписать заявку электронной подписью и отправить.

На подачу заявки понадобится около 20 минут.

Если у заявителя возникли сложности с подачей заявки или возникли вопросы по бизнес-плану и условиям грантовой поддержки, необходимо обратиться в отделение Ощадбанка для получения квалифицированной консультации.

Решение о предоставлении гранта на основе принятой заявки будет принимать Государственная служба занятости после проверки данных заявителя уполномоченным банком.

Согласно Порядку предоставления микрогрантов, при вынесении решения учитываются несколько критериев:

деловая репутация получателя гранта (оценивается уполномоченным банком);

оценка бизнес-плана;

оценка собеседования.

Все заявки, поданные на соответствующем этапе предоставления грантов на собственное дело, рассматриваются в течение 10 рабочих дней после истечения окончательного срока их подачи.

Размер гранта и на что можно потратить средства

Если заявка на грант будет одобрена Государственной службой занятости, предприниматель сможет использовать полученные средства на четко определенный перечень целей. А именно:

приобретение оборудования для осуществления предпринимательской деятельности;

закупку сырья для производства;

арендная плата помещений для ведения бизнеса, но не более 25% от общей суммы грантовых средств;

лизинг оборудования.

Размер гранта зависит от общей стоимости проекта и количества рабочих мест, которые должны быть созданы, и составляет от 50 до 250 тыс. грн.

Расширение программы єРобота

На всей территории Украины сейчас можно получить грант: 150 тысяч гривен — при условии создания одного рабочего места, или 250 тысяч гривен — если создаются два рабочих места. В прифронтовых регионах размер поддержки увеличен вдвое: до 300 тысяч грн за одно рабочее место и до 500 тысяч — за два. Это касается таких областей, как Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Черниговская, Сумская, Донецкая, Николаевская и Херсонская.

В рамках программы єРобота уже более 25 тысяч предпринимателей получили грантовую поддержку. Общая сумма инвестиций государства — более 12 миллиардов гривен. Основой программы являются микрогранты в размере от 50 до 250 тысяч гривен, которые уже получили 22,5 тысячи заявителей.

Что еще нужно знать о гранте на собственное дело

Текущий этап приема заявок продолжается до 23 ноября.

