Жилищная субсидия является адресной социальной помощью, предназначенной для граждан, которые не могут самостоятельно покрывать расходы на жилищно-коммунальные услуги (включая управление домом и приобретение топлива).

Программа жилищных субсидий действует уже более 25 лет (с 1995 года), оставаясь главным механизмом социальной защиты уязвимых категорий населения в условиях роста цен и тарифов на ЖКП.

Факты ICTV узнавали подробнее об изменениях в начислении субсидии с 1 декабря 2025 года в Украине.

Сейчас смотрят

Субсидии-2025: какие расходы возмещает государство

В настоящее время жилищные субсидии от государства покрывают широкий спектр расходов, включая оплату основных коммунальных услуг (газ, свет, тепло, вода, водоотведение), абонентское обслуживание, управление домом и приобретение топлива, сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Также возмещаются расходы на установку и обслуживание коммерческих узлов учета.

Получить годовую жилищную субсидию на топливо (твердое или жидкое печное) могут те, кто не пользуется централизованным отоплением, а также не использует природный газ или электроэнергию для индивидуального обогрева.

Обратиться за этой и другими видами государственной поддержки может каждый, кто в ней нуждается.

Субсидия и помощь на твердое топливо в 2025 году

Для лиц, которые отапливают жилье исключительно твердым топливом (то есть не имеют централизованного, газового или электрического отопления), законодательством предусмотрена жилищная субсидия или льгота на приобретение сжиженного газа, а также твердого или жидкого печного топлива.

Важно, что такие лица одновременно могут оформить субсидию/льготу и на другие жилищно-коммунальные услуги (в частности, электроэнергию, газ для приготовления пищи, воду и вывоз мусора), сообщает Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Субсидия или льгота на топливо предоставляется один раз в год на отопительный сезон и назначается по личному обращению граждан.

Для оформления субсидии подаются заявление и декларация о доходах. Для поддержки, которая назначается лицу из Реестра льготников, требуется заявление и справка, подтверждающая наличие печного отопления в помещении.

Стоит обратить внимание, что субсидия или льгота на твердое топливо рассчитывается на основе совокупного дохода домохозяйства. Однако поддержка для ряда категорий граждан (например, участники боевых действий (УБД), лица с инвалидностью вследствие войны, члены семей погибших защитников) предоставляется без учета их доходов.

Для домохозяйств, которые отапливаются твердым печным топливом и проживают в зонах боевых действий (Сумская, Харьковская, Херсонская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, Запорожская, Николаевская и Черниговская области), предусмотрена единовременная денежная поддержка.

Эта помощь, выплачиваемая за счет международных доноров, составляет 19 400 грн и предоставляется единовременно на весь отопительный сезон на одно домохозяйство. Перечень общин определяют соответствующие областные военные администрации.

Субсидия 2025: льгота на поставку и распределение природного газа

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что с началом отопительного сезона участились обращения получателей жилищных субсидий и льгот о размере назначенных выплат и социальных норм и нормативов, которые учитываются при определении размера помощи.

Для определения размера жилищной субсидии используются государственные социальные стандарты, нормативы потребления ЖКП и расходов на управление многоквартирным домом.

В частности, они предусмотрены постановлением Кабинета министров Украины от 06.08.2014 №409 Об установлении государственных социальных стандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

Социальные нормативы, определенные для расчета жилищной субсидии на поставку и распределение природного газа, приведены ниже:

газоснабжение при наличии газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения — 3,3 куб. м на одного человека в месяц;

газоснабжение при наличии газовой плиты в случае отсутствия централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 5,4 куб. м на одного человека в месяц;

газоснабжение при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 10,5 куб. м на одного человека в месяц;

использование природного газа для индивидуального отопления — 4 куб. метра природного газа на 1 кв. метр отапливаемой площади в месяц в отопительный период. К указанному нормативу применяется корректирующий коэффициент в зависимости от региона и типа здания (приложение 1 к постановлению Кабинета министров Украины от 06.08.2014 №409).

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.