С 15 ноября начался прием заявок на зимнюю помощь в размере 1 000 грн. В то же время государство анонсировало еще одну выплату, а именно единовременную помощь в размере 6 500 грн для социально незащищенных категорий населения.

Как получить 6 500 гривен и куда обращаться, читайте в нашем материале.

Кто имеет право на получение 6 500 гривен

В соответствии с постановлением Кабинета Министров №1433, программа определяет несколько категорий получателей этой помощи.

Категории лиц, которые могут подать заявку на получение 6 500 гривен помощи:

Дети под опекой и попечительством, а также дети с инвалидностью, которые воспитываются в ДБСТ и приемных семьях.

Получателями станут лица, которые на 1 ноября 2025 года:

получают государственную помощь на ребенка под опекой или попечительством — для каждого ребенка до 18 лет;

получают социальную помощь на детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, включая детей с инвалидностью, проживающих в детских домах семейного типа или приемных семьях — также на каждого ребенка, которому не исполнилось 18 лет.

Дети и лица с инвалидностью I группы из числа ВПЛ, а также одинокие пенсионеры.

Единовременную выплату получит один из членов семьи, если он по состоянию на 1 ноября 2025 года:

получает помощь на проживание как ВПЛ — на каждого ребенка до 18 лет, зарегистрированного как внутренне перемещенного, а также на лицо с инвалидностью I группы среди ВПЛ;

является одиноким пенсионером, получающим пенсию не выше 9 444 грн и признанным нетрудоспособным (вместе с надбавкой на уход).

Дети из малообеспеченных семей.

Выплата предоставляется одному члену малообеспеченной семьи, если на 1 ноября 2025 года он получает государственную социальную помощь малообеспеченным — на каждого ребенка до 18 лет из такой семьи.

Во всех категориях размер помощи составляет 6 500 грн. Если лицо подпадает под несколько оснований, деньги выплачиваются только один раз.

Как получить 6 500 гривен помощи от государства

В течение ноября средства должны быть автоматически начислены на основе списков, составленных Пенсионным фондом. То есть пока не нужно никуда ходить.

Когда можно подать заявку на получение 6 500 грн

В соответствии с постановлением № 1433, если до конца ноября выплата не поступила, до 17 декабря нужно подать заявление на получение помощи.

Заявление на получение единовременной денежной помощи можно подать до 17 декабря 2025 года — в Пенсионный фонд Украины удобным для получателя способом:

через мобильное приложение Дія в электронном формате;

в бумажном виде через территориальные подразделения Пенсионного фонда.

Получатель отвечает за достоверность данных, указанных в заявлении, в соответствии с действующим законодательством.

Как оформить 6 500 через Дію

Чтобы оформить заявку в Дія, нужно:

установить мобильное приложение на устройство, которое поддерживает его работу, подключиться к Интернету и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;

выбрать в меню Дія услугу по оформлению единовременного денежного пособия;

открыть специальный счет или проверить его номер, если он уже отображен в приложении;

сформировать и подать заявление на пособие.

Заявление создается автоматически в произвольной, но понятной форме и должно содержать следующие данные о получателе:

фамилия, имя, отчество (если есть);

задекларированный/зарегистрированный или фактический адрес проживания;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

дата рождения;

номер специального счета.

Данные о детях до 18 лет (если подается заявление в их отношении):

фамилия, имя, отчество (если есть);

дата рождения;

серия и номер свидетельства о рождении или другой документ, подтверждающий

факт рождения (для детей до 14 лет, а при отсутствии паспорта — до 16 лет);

серия и номер паспорта гражданина Украины или заграничного паспорта (для детей, имеющих такие документы).

Заявление подается отдельно на каждого ребенка.

Необходимые сведения для автоматического формирования заявления Дія получает из Единой системы в режиме электронного взаимодействия.

После формирования заявление блокируется от редактирования и передается в Единую систему, откуда поступает в Пенсионный фонд Украины для дальнейшей обработки.

