Как получить 6 500 грн семьям с детьми и ВПЛ: алгоритм действий
С 15 ноября начался прием заявок на зимнюю помощь в размере 1 000 грн. В то же время государство анонсировало еще одну выплату, а именно единовременную помощь в размере 6 500 грн для социально незащищенных категорий населения.
Как получить 6 500 гривен и куда обращаться, читайте в нашем материале.
Кто имеет право на получение 6 500 гривен
В соответствии с постановлением Кабинета Министров №1433, программа определяет несколько категорий получателей этой помощи.
Категории лиц, которые могут подать заявку на получение 6 500 гривен помощи:
Дети под опекой и попечительством, а также дети с инвалидностью, которые воспитываются в ДБСТ и приемных семьях.
Получателями станут лица, которые на 1 ноября 2025 года:
- получают государственную помощь на ребенка под опекой или попечительством — для каждого ребенка до 18 лет;
- получают социальную помощь на детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, включая детей с инвалидностью, проживающих в детских домах семейного типа или приемных семьях — также на каждого ребенка, которому не исполнилось 18 лет.
Дети и лица с инвалидностью I группы из числа ВПЛ, а также одинокие пенсионеры.
Единовременную выплату получит один из членов семьи, если он по состоянию на 1 ноября 2025 года:
- получает помощь на проживание как ВПЛ — на каждого ребенка до 18 лет, зарегистрированного как внутренне перемещенного, а также на лицо с инвалидностью I группы среди ВПЛ;
- является одиноким пенсионером, получающим пенсию не выше 9 444 грн и признанным нетрудоспособным (вместе с надбавкой на уход).
Дети из малообеспеченных семей.
Выплата предоставляется одному члену малообеспеченной семьи, если на 1 ноября 2025 года он получает государственную социальную помощь малообеспеченным — на каждого ребенка до 18 лет из такой семьи.
Во всех категориях размер помощи составляет 6 500 грн. Если лицо подпадает под несколько оснований, деньги выплачиваются только один раз.
Как получить 6 500 гривен помощи от государства
В течение ноября средства должны быть автоматически начислены на основе списков, составленных Пенсионным фондом. То есть пока не нужно никуда ходить.
Когда можно подать заявку на получение 6 500 грн
В соответствии с постановлением № 1433, если до конца ноября выплата не поступила, до 17 декабря нужно подать заявление на получение помощи.
Заявление на получение единовременной денежной помощи можно подать до 17 декабря 2025 года — в Пенсионный фонд Украины удобным для получателя способом:
- через мобильное приложение Дія в электронном формате;
- в бумажном виде через территориальные подразделения Пенсионного фонда.
Получатель отвечает за достоверность данных, указанных в заявлении, в соответствии с действующим законодательством.
Как оформить 6 500 через Дію
Чтобы оформить заявку в Дія, нужно:
- установить мобильное приложение на устройство, которое поддерживает его работу, подключиться к Интернету и пройти электронную идентификацию и аутентификацию;
- выбрать в меню Дія услугу по оформлению единовременного денежного пособия;
- открыть специальный счет или проверить его номер, если он уже отображен в приложении;
- сформировать и подать заявление на пособие.
Заявление создается автоматически в произвольной, но понятной форме и должно содержать следующие данные о получателе:
- фамилия, имя, отчество (если есть);
- задекларированный/зарегистрированный или фактический адрес проживания;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- дата рождения;
- номер специального счета.
Данные о детях до 18 лет (если подается заявление в их отношении):
- фамилия, имя, отчество (если есть);
- дата рождения;
- серия и номер свидетельства о рождении или другой документ, подтверждающий
- факт рождения (для детей до 14 лет, а при отсутствии паспорта — до 16 лет);
- серия и номер паспорта гражданина Украины или заграничного паспорта (для детей, имеющих такие документы).
Заявление подается отдельно на каждого ребенка.
Необходимые сведения для автоматического формирования заявления Дія получает из Единой системы в режиме электронного взаимодействия.
После формирования заявление блокируется от редактирования и передается в Единую систему, откуда поступает в Пенсионный фонд Украины для дальнейшей обработки.