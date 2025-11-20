Курс доллара влияет на финансовые решения украинцев, особенно в условиях войны. В конце 2025 года граждан интересует, как изменится стоимость американской валюты, и стоит ли накапливать доллар или делать ставку на гривневые инструменты.

О том, что будет с курсом доллара в декабре, Факты ICTV рассказал вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления Глобус банка Сергей Мамедов.

Какие факторы будут влиять на курс доллара в декабре

Каким будет курс доллара в декабре, будет зависеть от ряда причин. По словам эксперта, до конца года ожидается, что валютный рынок будет работать под довольно ощутимым влиянием внешних рисков.

В то же время действия Национального банка — прежде всего монетарная последовательность и режим управляемой гибкости — оставляют достаточный запас прочности, чтобы избежать резких скачков курса доллара в декабре 2025 года.

— Вряд ли мы снова увидим ситуацию, подобную декабрю 2024 года, когда для сдерживания спроса НБУ пришлось потратить более $5 млрд интервенций — фактически вдвое больше стандартных месячных объемов. Тогда рынок находился под безумным давлением: экономика проседала из-за ударов по инфраструктуре, а спрос на валюту значительно опережал предложение. В той ситуации именно регулятор выступил стабилизирующим центром, и ему удалось обуздать волну панических ожиданий, — отметил эксперт.

В этом году логика процессов частично повторяется. Обстрелы продолжаются и создают дополнительную нагрузку на экономику. Традиционно растет сезонный спрос, связанный с ежегодными выплатами бонусов, премий и дивидендов. Бизнес ведет себя достаточно осторожно, закладывая в цены дополнительные риски, что, в свою очередь, подталкивает инфляцию.

В таких условиях граждане ищут способы сохранить покупательную способность своих сбережений. Но в отличие от прошлого года, НБУ сформировал предпосылки для укрепления роли гривневых инструментов. Часть средств, безусловно, пойдет на валютный рынок, однако, по моему мнению, значительный объем может быть направлен в ОВГЗ и гривневые депозиты — инструмент, который сегодня выглядит достаточно привлекательно, — предположил эксперт.

Прогноз курса доллара на декабрь

Если оценивать прогноз курса доллара в декабре и перспективу в более широком горизонте, то ожидается, что до конца года ситуация будет оставаться относительно уравновешенной. Курсовые колебания, скорее всего, будут находиться в пределах коридоров 42–43,5 грн за доллар и 49–51,5 грн за евро.

Это соответствует макроэкономическим предпосылкам и тем темпам инфляции, которые мы видим. По итогам года инфляция вряд ли превысит 10%, а по итогам ноября-декабря — не более 1,5%.

Несмотря на войну и разрушение энергетической инфраструктуры, нынешняя конфигурация валютного рынка остается управляемой. Благодаря своевременным решениям НБУ мы имеем возможность сдерживать потенциальные риски и избегать шоковых сценариев.

Стоит ли украинцам активно скупать валюту

Вопрос сбережений сегодня волнует многих. Принимая такое решение “покупать валюту заранее”, стоит взвешенно, с “оглядкой” на собственные стратегические планы.

Гривневые депозиты сейчас предлагают такую доходность, которая позволяет полностью покрывать инфляционное давление. Если сравнить доходность в гривне и в валюте — разница существенная. В гривне мы имеем двузначные ставки, тогда как валютные депозиты дают в десять раз меньший результат.

Например: вклад в 20 тыс. грн в год под среднюю ставку 14,5% приносит более 2 тыс. грн чистого дохода. Если же эти средства конвертировать в доллар, положить на депозит и вернуть обратно — в гривневом эквиваленте прибыль будет примерно в 10–12 раз ниже.

— Что касается наличной валюты — она тоже не является абсолютной защитой. Инфляция существует и в США, и в Европе, поэтому доллар и евро также теряют стоимость со временем. Хранить сбережения “под подушкой”, без движения, — это фактически соглашаться на постепенную потерю денег, — предупредил эксперт.

Именно поэтому стоит диверсифицировать риски. Наиболее прагматичная модель — распределить средства между гривневыми и валютными инструментами, оставив определенную часть в наличных. Пропорции могут быть почти равными — в зависимости от личных планов и горизонта расходов.

Украинские банки заинтересованы в укреплении доверия к национальной валюте, и сегодня есть основания обращать внимание именно на гривневые инструменты сбережений. Но окончательное решение всегда должно основываться на индивидуальных потребностях и целях каждого гражданина.

