Украинцы, которые подали заявки 15–16 ноября, уже получают выплаты Зимней поддержки — ту самую тысячу гривен от государства.

Можно ли будет купить продукты на 1 000 от Зеленского, читайте в нашем материале.

Можно ли потратить 1 000 гривен Зеленского на продукты

Еще до подачи заявлений на получение 1 000 грн, в правительстве отмечали возможность использования средств на приобретение продуктов питания.

Однако проведенный нами эксперимент, детали которого доступны по ссылке, не подтвердил эту возможность на практике, поскольку оказалось невозможным осуществить соответствующие транзакции для оплаты продуктов.

По информации Минсоцполитики, деньги на продукты потратить можно, но не сейчас. В настоящее время продолжается процесс согласования механизма реализации программы.

Когда можно будет потратить 1 000 от Зеленского на продукты

В Минсоцполитики пояснили, что список магазинов, где разрешат покупать продукты за средства Зимней поддержки, еще формируется. Сейчас идет работа над тем, чтобы согласовать перечень торговых точек и производителей, которые смогут присоединиться к программе.

Как потратить 1 000 гривен Зеленского на продукты

На правительственной горячей линии уточнили, что рассчитываться в рамках программы можно будет в соответствии с постановлением Кабмина №1443, где определены MCC-коды.

Как купить продукты на 1 000 от Зеленского, перечень кодов торговых сетей:

MCC 5411 — супермаркеты и продуктовые магазины;

MCC 5499 — рынки, специализированные магазины и точки продажи полуфабрикатов.

Однако конкретный перечень магазинов пока не опубликован.

Сейчас же средства Зимней поддержки уже можно использовать на ряд услуг и товаров. Например, в книжных магазинах, с которыми сотрудничает программа. В сети Yakaboo нам подтвердили, что тысячу гривен можно потратить на книги, отмеченные специальной синей снежинкой.

Также деньги можно направить на оплату услуг Укрпочты. Кроме того, там можно приобрести и продукты питания украинского производства, которые соответствуют требованиям программы.

